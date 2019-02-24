華為5G摺疊螢幕新機來了！下載1GB影片只要3秒　一支要8萬台幣

▲華為24日發布新款5G折疊螢幕手機。（圖／翻攝自微博@華為手機）

科技中心／綜合報導

三星21日正式發布了可折疊手機Galaxy Fold，華為也不甘示弱，在今天（24日）的「MWC2019華為終端全球發布會」上，發布了5G摺疊螢幕手機「HUAWEI Mate X」；華為的這隻摺疊螢幕新機要價不斐，發布會上公布的價格為2299歐元起（約新台幣8萬元，下同）。

華為手機24日晚間在官方微博貼文表示，「業界首款5G摺疊屏手機，來了！HUAWEI Mate X採用柔性折疊屏，全屏展開盡享8英寸廣闊視野；6.6英寸主屏和6.38英寸副屏，自由折疊，屏動隨心；機身設計化繁為簡，電源指紋鍵一體化，息屏解鎖凝於一鍵，精彩體驗一『觸』即啟。」

▲華為首款5G摺疊螢幕手機Mate X，要價新台幣8萬元。（圖／記者洪聖壹攝，下同）

華為5G摺疊螢幕手機「HUAWEI Mate X」搭載華為首款7nm 5G多模芯片巴龍5000+麒麟980處理器，同時支持NSA／SA兩種5G組網、4組5G天線設計，下載速度高達4.6Gbps，下載1G電影僅需3秒。

此外，「HUAWEI Mate X」充電速率再升級，55W超級快充，30分鐘充電85%；內置4500mAh大電池；配備雙卡設計，分別支持4G和5G網路。

據悉，華為摺疊螢幕手機2019年下單總量預計在20萬台左右，螢幕供應方是京東，手機最大的特色是採用了out-folding設計，即兩款螢幕是朝外對折的內翻設計，完全展開後螢幕大小約是8英寸（三星的是7.3英寸）。華為CEO余承東表示，「HUAWEI Mate X」預計在今年中發售。

▲華為發布新摺疊5G手機。（圖／翻攝自微博@華為手機）