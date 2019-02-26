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下班衝更衣室！進門一看「屍體躺椅」　他顫抖開白布…真相7000人笑噴

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▲▼下班衝更衣室！進門一看「屍體躺椅」　他顫抖開白布…真相7000人笑噴。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲看到絕對腳軟！（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

母湯啦！一名男網友下班後來到地下3樓更衣室換衣服，沒想到一轉彎整個嚇歪，眼前竟有一具「屍體」，還有白布蓋著，看得雙腳整個都軟了，內心只有無限髒話。

從網友PO在臉書「爆怨公社」照片可見，兩排員工衣物櫃中間，竟有一具白色棉被蓋著的「屍體」，而且包法超有技術，包得極為不透風，但放在休息室卻顯得更恐怖，越看越毛。

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▲▼下班衝更衣室！進門一看「屍體躺椅」　他顫抖開白布…真相7000人笑噴。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲網友惡搞不手軟。（圖／翻攝自爆怨公社）

他在貼文上娓娓回憶道，剛下班來到地下室3F更衣室，沒想到一轉彎看到這幕，當下心中髒話狂飆，「我是走到停屍間了嗎？X......睡覺不去休息室，睡覺包成這樣子，我是否要打電話請葬儀社過來運走？」

雖然知道對方是人，但他仍是害怕地往前查看狀況，直到聽到對方有「打呼聲」後，才真正確定這人只是太累在這裡睡覺而已，讓他內心的恐懼逐漸消失。

▲▼下班衝更衣室！進門一看「屍體躺椅」　他顫抖開白布…真相7000人笑噴。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲網友連腳尾飯都準備好了。（圖／翻攝自爆怨公社）

同事白布裹屍照，引來超過7000名網友紛紛留言笑說，「先放佛經」、「獻花~~~獻果~~~~~」、「誦經機先開下去超渡」、「確定一下是睡眠還是長眠？」、「我會直接奉上三炷香吧..然後大喊失火了...惡搞」、「趕快在他前面放一碗白飯再插香，他起床會嚇死，再放碼頭姑娘」、「一個人怎麼包這樣，這肯定是他殺」。

也有網友分享自己的經驗說，之前他去朋友家打牌，樓下的管理員放一張行軍床在櫃檯旁邊睡覺，整個大廳的燈關到只剩一盞類似床頭燈的亮度，「那人身邊還擺一台收音機播放大悲咒，頓時我也以為自己闖進殯儀館。」

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關鍵字：更衣室,屍體,停屍間,爆廢公社

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