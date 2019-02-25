「兩會」召開在即　進京列車2／26日起將進行「二次安檢」

▲「兩會」3月初在北京召開，26日起往北京的列車將進行二次安檢。圖為2018年春運搶票人潮。（圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

第13屆大陸政協和人大2次會議（兩會），將分別於3月3日和3月5日在北京召開，相關安保措施陸續於本月下旬啟動。據悉，從明天（2月26日）開始，所有開往北京方向的列車都要進行二次安檢；也就是說，旅客在車站口接受安檢後，還須前往另一指定區域再安檢一次。

據《新京報》報導，二次安檢指的是指旅客在持票證進入火車站候車室前，包括人員、行李等，需要再經過一次固定安檢儀的常規檢查。旅客進入候車區域後，安檢人員還將對人身、物品再進行一次全面的安檢，嚴防危險物品被帶上火車。

▲第13屆大陸政協和人大2次會議（兩會），將分別於3月3日和3月5日在北京召開。（圖／翻攝自新華社）

由於「兩會」召開在即，海口鐵警提醒，實行二次安檢會對旅客人身和物品的檢查更加仔細，可能導致進站時間延長，提醒進京旅客最好提前1至2小時到站進行安檢候車。

此外，海口鐵警也表示，旅客進入二次安檢候車區域時間，應主動打開行李包（箱），配合安檢人員接受檢查，以免耽誤相關行程；旅客需持本人有效證件，通過合法渠道購買有效車票進站乘車，票、證、人不一致時，無法進站乘車。至於二次安檢何時結束，相關部門沒有詳提，一般來說約在3月中旬左右。