2019兩會「部長通道」有亮點！　「兩高」負責人首亮相

▲2017年兩會期間媒體於「部長通道」採訪各部門負責人。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸全國兩會「部長通道」一直是媒體焦點！人民大會堂北門前，一段長度不超過100公尺的通道，近年因部長們在此回答記者提問，被稱作「部長通道」。2019年的大陸全國兩會期間，首度邀請有「兩高」之稱的最高人民法院，以及最高人民檢察院的負責人，在「部長通道」亮相，屆時將解讀報告和政策，回應各方關切。

▲媒體聚集於「部長通道」。（圖／CFP）

根據了解，2018年全國兩會期間共開啟了五場「部長通道」，共有30位國務院各部委負責人，在此接受採訪，回應敏感問題，並許下了諸多莊嚴承諾。

其實「部長通道」並非專門為部長設立的通道，原本這條通道只是與會者進出兩會場的必經之地，簡單來說，就只是「集中採訪區」而已。

▲守候在「部長通道」的媒體與攝影機腳架。（圖／CFP）

過去媒體堵訪與現在不同，得考驗體力！2013年兩會時，《成都商報》記者趙倩因一天內攔下10位部級官員接受采訪，被封為「攔部姐」；不過，2014年兩會時，就變成大會工作人員擔任「採訪引導員」，請部長們主動面對採訪問題。

在2019年全國兩會即將召開之前，北京西長安街北側的兩會新聞中心正式啟用，2月27日新聞中心負責人指出，兩會期間，將邀請列席大會的國務院各部委，以及「兩高」負責人到部長通道受訪，解讀報告和政策，回應各方關切。