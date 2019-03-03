大陸政協提兩岸「民主協商」　陸委會：不可能上當

▲陸委會回應大陸政協發言人郭衛民「民主協商」（圖／記者蔡浩祥攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國政協十三屆二次會議會前記者會2日召開，發言人郭衛民回應媒體時提出，兩岸廣泛的民主協商「不影響、不取代兩岸協商談判」。對此，陸委會晚間以強烈措詞回擊，中共提出的「民主協商」只是在設定好的框架下討論、溝通，是為侵略台灣政策背書的虛假欺騙伎倆，「台灣民眾絕不可能上當」。

▲2019政協發言人郭衛民。（圖／記者陳政錄攝）

郭衛民表示，「民主協商是一種更加普遍、廣泛、充分的民主，對於促進兩岸社會各界交流、聚同化異、凝聚共識，幫助台灣社會各界參與兩岸關係和平發展和祖國和平統一，能夠發揮重要作用。我們倡導民主協商是寄希望於台灣人民、尊重台灣主流民意的體現」。

對此，陸委會晚間以書面回應，，中共「一國兩制」的本質，就是消滅中華民國、侵蝕台灣民主。陸委會提到，根據民調顯示，維持兩岸現狀才是台灣主流民意，且長期以來，8成左右的台灣民眾不接受「一國兩制」。

郭衛民指出，在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上，民主協商的形式可以靈活多樣，而政協是協商民主的重要渠道和專門協商機構，可以在兩岸民主協商中發揮重要作用，因此，政協將會發揮自身特色，繼續深化與台灣各黨派、團體和人士的交往交流

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者曾俊豪攝）

陸委會則呼籲對岸應認清事實，「唯有正視中華民國存在的事實，不設前提與官方溝通，才有可能化解兩岸分歧，妄想以統戰分化的方式落實單方倡議，台灣社會堅決反對、沒有人會相信與認同」。

