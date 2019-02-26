大陸公安部打擊「套路貸」　查獲35.3億不法所得

▲大陸公安部公佈打擊「套路貸」成效。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

大陸公安部26日公佈打擊「套路貸」新型黑惡勢力犯罪情況。「套路貸」與台灣民間「高利貸」放款模式相似，主要以借貸為幌子，壘高債務後，透過暴力手段催討，達到非法侵佔受害人財物的目的。公安部刑事偵查局政委曾海燕表示，截至目前，公安機關共打掉「套路貸」團夥1664個，查獲涉案資產35.3億餘元人民幣。

▲「套路貸」以民間借貸為幌子，騙取受害人簽訂虛假合同虛增債務。（圖／翻攝大陸網站）

公安部新聞發言人郭林指出，「套路貸」以民間借貸為幌子，騙取受害人簽訂虛假合同虛增債務，偽造資金流水等虛假證據，並以審核費、管理費、服務費等名義收取高額費用，壘高債務後，通過滋擾、糾纏、非法拘禁、敲詐勒索等暴力或「軟暴力」手段催討債務，達到非法侵佔受害人財物的目的。

曾海燕認為，「套路貸」表面上按照規定，與借款人簽訂年利率24%的借條合同，而實際還款中往往是按照超過2000%收取利息，加上借助網路平臺，從線下向線上蔓延，由傳統的接觸式犯罪轉變為新型非接觸式犯罪，侵害的群體人數更多、範圍更廣，社會危害大。

▲山西運城警方破獲套路貸不法集團，逮捕33人。（圖／翻攝中新網）

截至目前，大陸公安機關共打掉「套路貸」團夥1664個，破獲詐騙、敲詐勒索、虛假訴訟等案件21624起，抓獲犯罪嫌疑人16349名，查獲涉案資產35.3億餘元人民幣（約165億元新台幣）。

