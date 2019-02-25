法律系教授才挨告家暴　反控妻子偷證件辦續約拿新手機

▲妻子到電信公司門市辦手機門號續約，卻被法律系教授丈夫提告偽造文書、詐欺等罪。（圖／示意圖）

突發中心／台北報導

一名國立大學法律系教授日前被控家暴鬧官司登上版面，沒多久便指控妻子偷了他的身分證，將他所使用的手機門號辦理續約，以此低價取得新手機。該教授對妻子提告偽造私文書、詐欺、違反《個人資料保護法》等罪。台北地檢署經查後，認為事證不足，處分不起訴。

2018年7月，該名教授對妻子提告，強調妻子未經過他同意，偷拿了他的身分證影本，冒用他的名義，到電信公司辦理門號續約，並在代辦委託書等資料上簽名，但該門號是他在使用。

但妻子強調，該門號是丈夫於10年前，以自己的名義辦來讓她使用的，會續約，因為發現手機無法上網，曾透過臉書發訊息給丈夫，請丈夫將門號移轉到她名下，但丈夫怎麼都不願回覆。

因為工作急需使用手機，妻子只好自行到門市辦理續約，但當時太過匆忙，沒發現門市人員在銷售確認單上，誤打成丈夫的門號，認為自己並未偽造文書或詐欺取財。

檢方勘驗包括代辦委託書等資料，確認續約服務申請書及銷售確認單，上頭簽的都是妻子的名字，後方加註「代」字，只是門市人員弄錯教授名下的2個門號，列印時，誤印成教授自己使用的門號。

再進一步詢問教授，教授才表示，確實妻子手上的門號，是當年他辦給她用的。檢方認為，教授妻子辦理續約並未涉及不法，因續約所得新手機也未有詐欺取財犯意，因此給予不起訴處分。

根據媒體報導，該教授在司法界頗有名氣，許多司法官還都是他的學生，日前被妻子提告家暴，登上媒體版面，引發不小討論。而該案最後因妻子不想再有任何瓜葛，撤回告訴，檢方同樣做出不起訴處分。

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