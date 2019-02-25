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7旬婦手扶梯上跌倒「連串效應」　被控「撞死」8旬翁無罪

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▲捷運手扶梯，捷運電扶梯，手扶梯，電扶梯。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲蔡姓婦人在手扶梯上摔倒，後方的老翁也因欲攙扶蔡婦的兒子摔落，頭部撞擊踏階，傷重不治。（圖／資料照／示意用）

記者楊佩琪／台北報導

一名高齡78歲蔡姓婦人在捷運站手扶梯上跌倒，涉嫌「撞死」後方的84歲謝姓老翁，遭檢方以過失致死罪起訴。一審蔡婦被判無罪，二審高等法院認為，勘驗監視器畫面，老翁跌倒導致頭部受重創不治，與蔡婦並沒有因果關係，判老婦無罪定讞。對此，蔡婦的委任律師表示，對老翁家屬深表遺憾，也對老翁當時的熱心行為相當感謝。

事情發生在2017年4月13日上午，根據監視器畫面，蔡姓婦人與兒子，到台北捷運明德站搭車，正一前一後搭乘手扶梯上樓到月台時，蔡婦疑似腳軟，重心不穩往後摔，撞上後面的兒子，兒子也瞬間後傾。因謝姓老翁就站在兒子後方，見狀欲攙扶，卻撐不住，也跌落手扶梯，頭部撞擊踏階，送醫治療，但半個月後宣告不治。

檢方認為，蔡姓婦人違反搭乘手扶梯應緊握扶手、站穩踏階的義務，引發「連串效應」，與謝翁的死亡有因果關係，將蔡婦以過失致死罪起訴。

對此蔡姓婦人表示，當時她腿軟往後摔，剛好一名張姓女子自左側經過，趕緊抓住她，她才沒有再向後倒，更沒有撞到謝姓老翁。而一審士林地方法院也認為，無法證明與謝翁的死與蔡婦有因果關係，判決蔡婦無罪。

檢方不服，提起上訴。高等法院在勘驗監視器畫面後認為，畫面清晰可見蔡婦並未直接撞擊到謝翁，所述過程也與傳喚目擊的張姓女子說法一致，加上蔡婦的兒子已於案發2個月後過世，採用一審見解，判決蔡婦無罪，全案定讞。

對於結果，蔡婦的委任律師表示，當時謝姓老翁確實也有攙扶蔡婦的兒子，但撐不住也往後摔，導致其頭部撞擊到踏階，對於老翁最後傷重不治，感到相當遺憾，更感謝老翁當時的熱心。

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