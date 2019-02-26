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大膽女業務偷吃少東...臉書嗆正宮「酗酒有精神病」！慘被解僱

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▲▼ 外遇，出軌，通姦。（圖／視覺中國）

▲女業務偷吃少東，還狂嗆元配。（圖／示意圖非當事人／視覺中國）

社會中心／綜合報導

新北市一間電子公司的潘姓已婚少東和雷姓女業務搞外遇，雷女不但在臉書大曬恩愛，甚至散播元配潘妻敘舊、鬧自殺等負面消息，因而遭到解雇，事後她控告該公司非法解雇。但新北地院認為，雷女的PO文充滿羞辱字眼，等於是對僱主家屬有重大侮辱，認定業者為解僱合法，判雷女敗訴。

雷女從2015年開始在中和的電子公司擔任業務，期間與潘姓少東發生婚外情，因此惹怒了擔任人事主管的老闆娘（即潘男母親），被要求以違反公司工作規則、人力縮減等理由離職，對方還提出支付20萬元的條件，但她始終都都拒絕。不過，雷女仍然在2018年3月遭到解雇，理由是她在臉書帳號「Jenny N Wayne」中貼出與少東的親密照，包含以出差名義觀光旅遊拍下的照片等。

雷女提告辯稱，她並未設立該臉書帳號，且她出差期間都盡心盡力辦公，定期交工作報告，即便在國外，也會利用晚上的時間處理台灣的公事，也僅用休假時間出遊，絕無怠忽職守的行為。她提到，自己的起薪33K，兩年半就加薪到55K，年終獎金最高拿過5個月，足以證明她的業績很好，認為公司違法解僱，應該要復職，並照付原本薪水。

該公司則辯稱，2017年4月這段婚外情爆發後，少東自請離職，但雷女卻對潘男的父母表示自己懷孕了，要求給交代，事後到兩家婦產科檢驗，一間說沒有懷孕，一間則建議兩周後再驗，沒多久後，雷女就自稱「處理好了」，潘男父母雖心生懷疑，但還是給了10萬元做為補償。

到了2017年5月，潘男妻子的好友，甚至小孩的老師都接到一個來自「Jenny N Wayne」的臉書好友邀請，該帳號會貼出雷女和潘男的親密合照，更有許多對潘妻的侮辱性貼文，包含稱其有精神疾病、酗酒和鬧自殺等等，因此公司認定其言行已違反公司工作規則及《勞基法》相關規定，才解雇雷女。

「Jenny N Wayne」所PO的內容包含稱正宮潘妻「最近又在搞自殺，酗酒、拿刀，上演自殺戲碼，個人是覺得蠻幼稚的」、「我的朋友裡真的有的想自殺的，都是直接自殺，已經好幾位了」、「北鼻總是說，當初會早早結婚是因為對方逼婚」、「我很樂意分一點次數給她的（指性行為次數），如果她不怕得病，又不嫌很骯髒的話…」等。

新北地院審酌，這些都是都是很私密的對話和經歷，認為就是雷女所創之帳號，而裡面的內容顯然刻意讓潘妻難堪，充滿不屑、輕蔑與攻擊，加上潘男證明其妻並沒有「鬧自殺」，法官認定雷女言行已對僱主家屬構成重大侮辱，公司將她解僱合法，判雷女敗訴，仍可上訴。

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關鍵字：女業務,外遇,偷吃,少東

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