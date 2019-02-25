百家樂輸錢拒付「鐵椅凌虐打死」　3煞辯「不知有氣喘」起訴

▲石姓男子等人強辯不知死者有氣喘，被羈押還提抗告，最後遭駁回。（圖／資料照／記者邱中岳翻攝）

記者楊佩琪／台北報導

台北市一張姓男子到賭場玩百家樂，被質疑賭輸了不付錢還冤枉人「汙錢」，與林姓、石姓及蕭姓男子3人大打出手，張男不敵對方人多勢眾被打到沒了呼吸，石男等人將張男載到慶生醫院遭拒，轉送馬偕醫院「丟包」。台北地檢署偵查終結，將3人被依傷害致死等罪提起公訴。

檢警追查，26歲石姓男子與24歲林姓男子、21歲蕭姓男子等人合夥，在忠孝東路五段經營德州撲克賭場。2018年10月29日，死者張姓男子到賭場，玩百家樂輸了約3萬5000多元，但石男等人認為張賭輸不付錢，還誣賴蕭男偷他錢，雙方爆發激烈衝突。

根據石男的說法，先是張男和蕭男大打出手，他上前勸架也遭波及，氣到揮拳並拿鐵製椅子加入戰局。一陣混戰，張男被痛毆到滿是傷，突然說呼吸不順，要吃氣喘藥，又突然倒地發作，沒多久便沒有了呼吸。

▲監視器拍下死者進入賭場的最後身影。（圖／資料照／記者邱中岳翻攝）

驚覺大事不妙，石男、林男及蕭男將已經沒有呼吸的張男，塞進轎車後車廂，送到慶生醫院救治，但遭到拒絕，只好轉到鄰近的馬偕醫院，卻是將人丟在急診大門後揚長而去。醫護人員見狀趕忙報警，張男還是急救無效，宣告不治。

只是區區3萬5000多元要將人打死，警方不排除背後還有賭場利益糾紛，將石姓、林姓、蕭姓男子3人移送台北地檢署，檢方訊問後向法院聲請羈押。台北地方法院開庭，認為3人涉犯殺人、傷害致死等罪，且還有共犯未到案，3人則強調檢察官在拘提逮捕後超過24小時才聲押，不符法定程序。

不過法官認為，經調查，並沒有所謂超過24小時的情況，依舊裁定3人羈押禁見。3人又不服，提起抗告，高等法院認為，石男等3人不僅有逃亡之虞，還有串供滅證疑慮，駁回抗告。

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