　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

5歳後還尿床應求助專業醫師　中醫加雷射針灸可改善

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲慈濟醫院中醫部兒科主任楊成湛醫師，透過雷射針灸和中藥治療，終於解決劉小妹妹長期的困擾。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

慈濟醫院中醫部兒科主任楊成湛醫師，透過雷射針灸和中藥治療，終於解決劉小妹妹長期的困擾。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

當小孩子「戒尿布」後，在正常情況下，夜眠時若有尿意，應可自然覺醒如廁，但若過度沉睡，則可能發生「夜間遺尿」。今年八歲的劉小妹妹一年到頭幾乎天天夜尿，讓父母親洗被單洗到來不及，但是求助西醫找不出病因，最後找上花蓮慈濟醫院中醫部兒科主任楊成湛醫師，透過雷射針灸和中藥治療，終於解決劉小妹妹長期的困擾。

嬰幼兒的神經與泌尿系統處於發育階段，對小便的控制能力差，偶而會有尿床狀況，但如果超過五歲仍有尿床，就需要醫師評估治療。楊成湛表示，遺尿症可分為原發性與繼發性兩大類。原發性遺尿是由於控制膀胱排尿的功能未成熟，八成的尿床是屬於原發性尿床；續發性遺尿則多因膀胱病變、泌尿道感染、腎臟或輸尿管病變等。通常排除一切泌尿系統病變後，在學齡期多屬單純性尿床，可能會造成兒童心理上的壓力，產生自卑感，也造成父母很大的挫折感。

中醫認為尿液的生成排泄與肺、脾、腎、膀胱等臟腑有關。臨床上針對造成遺尿的原因必須對症下藥才有療效。中醫對此病多從腎與膀胱虛寒來治療，多用補腎固澀的中藥；長輩遇到小孩尿床，也會以人參、黃耆等補性的中藥給小朋友吃，但若是熱性體質吃這些補藥反而會適得其反，所以小孩尿床並非一味吃補藥即可改善，吃中藥還是要看中醫師診斷後再根據體質症狀給適當藥物，家長千萬不要自行去拿偏方中藥給小孩吃。

臨床上中醫治遺尿通常分下列三種證型(一)「腎氣虛寒」型是先天不足，故發育較為遲緩，體力差，臉色蒼白，手腳冰冷，小便量多而清澈，夜晚尿床的次數多量也多；中醫治療以溫腎固澀，用八味地黃丸加減治療。(二)「脾肺氣虛」型是後天失調，體力欠佳，臉色蒼白、因脾氣虛故胃口不好而大便拉稀，說話有氣無力，稍一活動即汗流夾背，夜間尿床的次數亦多，中醫治療以健脾益氣，用補中益氣湯加減治療。(三)「心經濕熱」型則是個性急躁而容易生氣，晚上常磨牙，易受驚嚇，唇色偏紅，尿床的次數及尿量都較少且顏色較黃；中醫治療以宜瀉心火清熱，用導赤散加減來治療。

▲慈濟醫院中醫部兒科主任楊成湛醫師，透過雷射針灸和中藥治療，終於解決劉小妹妹長期的困擾。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

楊成湛主任為小孩進行雷射針灸治療尿床。

除了中藥治療外，針灸氣海、關元等穴位也可改善小兒尿床，怕痛的孩子還可選擇雷射針灸，雷射針灸是將低能量的雷射刺激穴道，無痛、安全，同樣也可達治療效果，國外已有使用雷射針灸治療小兒尿床相關研究，可有效減少每週尿床的次數，研究結果已刊登在泌尿外科國際學術期刊。

尿床的兒童除了可接受中醫治療，也可同時建立行為準則來輔助，如限定晚餐與睡前的水量攝取，並規定就寢前需如廁，徹底將膀胱尿液排空，或者夜眠期間使用鬧鈴，在固定時間點起床如廁等方法均可運用。或是白天憋尿訓練，白天有尿意時，請小朋友先稍忍一下，延長兩次排尿間隔，可助撐大膀胱容積，也可讓他們知道脹尿的感覺。避免白天過度遊玩，以免疲勞貪睡，夜間難醒解尿。

楊成湛提醒家長，除了儘量少穿尿布，以免養成孩子依賴的心理外，若發現小孩會尿床，首先切勿責罵或處罰，以免日後留下心理陰影，應設法了解原因，並訂定適當的行為規範，讓孩子記錄沒有尿床的日子，當累計到預期的目標時就給予獎勵；萬一尿床了，家長在換洗床單時，應讓孩子一起參與，以訓練其責任感。若是五歲以上仍有尿床現象，則應留意有無其他疾病，且積極尋求治療。

ET快訊
臉好油＝慾望強！渣男專屬「7好色面相」　妳都遇到哪種？
Ella快嘴飆完《你要的全拿走》還超輕鬆　網驚：比林俊傑強
國泰世華打臉郭新政！　爆料員工不存在！銀行副總怒提告
奧斯卡完整得獎名單／《幸福綠皮書》拿下最佳影片

關鍵字：5歳,尿床,專業,醫師,中醫,雷射針灸,改善,遺尿症,原發性,繼發性

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

老師滑手機救生員聊天　男童泳池溺水8分鐘無人救成植物人

影／永和服飾店竟是詐騙洗錢中心　老闆娘1年撈2400萬

快訊／敦化北路「母子」陳屍飯店　僅留一張紙條：請尊重我們

影／慶富另涉基隆海生館9.5億聯貸　檢調「接人」董座交保秒被帶回

影／晚宴等不到吉隆坡市長！又被2議員放鴿子　韓國瑜嘆：尊重對方決定

華航機師偷吃酒店妹射後不理　小三嗆「保險套送警局」當街互打

快訊／高雄三民區計程車起火燃燒　駕駛座赫見一焦屍

蔡筱薇爭取小西門城遷回小西門里　回故里再現風華

5歳後還尿床應求助專業醫師　中醫加雷射針灸可改善

麻豆代天府王五爺加持陳筱諭抽中5號　籲棄新潮流保台灣派

病父昏迷37天！女兒挺7月肚求救　白沙屯媽祖回頭摸手「別哭我在」

「56不能亡」轟炸小巨蛋 　《傳說》開場粉絲嗨到爆

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃：不玩了OQ

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

Selina最厭世的大挑戰　氣pupu：沒看過女明星發脾氣？

長期胃酸逆流不要瘋狂吃藥！　理科先生：先改變生活型態

孫安佐公主抱19歲Q妹超Man！　調皮用「二頭肌訓練」上下舉起

袁詠儀出送命題「不年輕了」　張智霖回答完全是高手！

太甜！張嘉倪打籃球狂撒嬌　老公把她背上肩教投籃>///

公園看肖年人跳舞「舞魂上身」　阿伯偷瞄現學現賣還加碼頭轉

蔡筱薇爭取小西門城遷回小西門里　回故里再現風華

5歳後還尿床應求助專業醫師　中醫加雷射針灸可改善

麻豆代天府王五爺加持陳筱諭抽中5號　籲棄新潮流保台灣派

花蓮高中「輪椅資優生」加倍苦讀　用嘴咬筆考出55級分！

10歲得怪病靠「針灸」治好！花蓮高中學生59級分立志當中醫

郭國文2號好兆頭　產業雙贏拚勝利

免抽籤！桃園首座社宅　保留10戶「服務性入住計畫」

壢新醫院營造客語友善就醫環境　傳承客家文化

桃市擴大招募「寄養家庭」　讓每位兒少順利成長

立委補選藍營將成立抓鬼大隊　加碼20萬元鼓勵鄉親檢舉賄選

HBL／和平館規格夠水準　唯有計分板重頭到尾都故障

開車中目睹「路人從橋上跳下」！　黃雨欣嚇壞：這輩子最驚悚一天

萬里倉儲藏10億元毒品！恐殘害2500萬人　高檢署宣布破獲

美麗島民調／韓國瑜2020選總統贏柯文哲　蔡英文排第三

HBL／Final 4男子將有新局面　女子仍為三強鼎立

整個家都睡覺的地方　要狗不出門拉屎尿=逼人類在床邊解決

臉好油＝慾望強！渣男專屬「7好色面相」曝光　妳都遇到哪種？

洋基祭出7年7000萬美元　提前綁定外野核心希克斯

不用高跟鞋！雪莉照樣穿出大長腿　球鞋也能瞬間增高10cm

時隔8個月再見面…川金28日正式會談　可能簽署《河內宣言》

21歲正妹醉倒Uber半小時叫不醒　警忍笑Call 「母老虎」前來接她！

地方熱門新聞

媽祖神轎狂搖衝濁水溪！原因有玄..

枋寮林家喜三兄妹　種出「紅龍芒..

台灣燈會一天湧入81萬人！縣府..

掩埋場抗爭結束了！蔡英文訪龍崎

他門口停車消失3天！屋主崩潰：..

嘉義「珍珍」虱目魚肚　太早吃嘸

桃園復旦　全校半數4科總分頂標

基隆和平島　拉麵職人Eigo煮..

接駁不及挨罵　台灣燈會最美的是..

母失蹤急報警　關山警一天內尋回

2019台灣燈會　5交通懶人包..

陳學聖支持「包子」大賽

針灸治怪病　花中學生立志當中醫

到宜蘭深溝　「森」呼吸、送愛心

更多熱門

相關新聞

已婚男醫外遇美女醫19次　出庭細數

長相甜美的耳鼻喉科名醫施靖娟，日前被爆與整形名醫顏正安「發生關係」，還「鬧出人命」，一審被判4個月有期徒刑。民事部分，台北地方法院開庭，元配自訴傳喚丈夫出庭作證，提出近40張親密照要求說明，顏男也坦承與施女在台、陸共發生關係19次，為「確認」，還在元配面前一一細數，包括施女墮胎後，2人還有見面，讓法庭氣氛有些尷尬。

8歲童頻尿床媽崩潰　中醫找到解方

掛號鄭X德醫師！自信媽「超大聲口誤」糗爆

醫師買50萬遊戲點數　竟是因「女大生」

花蓮改善農地　先規劃長良里38公頃

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

《還願》慈孤觀音引議　網：已招來不善

住宅轉租新制6/1上路　電費、押金上限全改

孫安佐新對象超萌真面目曝光：她是我的菜

他借3600擺攤　8天狂吸7.8萬

國小作業難倒家長　一條線神破解

好市多驚瞥「斷貨神物」！網哭：終於等到

打壓韓國瑜？晚宴等不到吉隆坡市長

「肥胖部位圖」驚曝光！少吃2樣瘦全身

快訊／新北驚傳火警！平頭男踏血腳印逃生

公婆用手狂彈兒子小GG！婆婆「恐怖回答」讓她崩潰

66歲母扛蔬菜台北→台南！遭媳婦嗆噁爛

南一中學生錄取最難進大學　獎學金千萬

《還願》最驚恐場景！網QQ：毛炸了

是真的！金鍾國甜喊宋智孝：老婆～

男友「6超甜小舉動」＝認定妳是老婆

更多

最夯影音

更多

病父昏迷37天！女兒挺7月肚求救　白沙屯媽祖回頭摸手「別哭我在」

「56不能亡」轟炸小巨蛋 　《傳說》開場粉絲嗨到爆

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃：不玩了OQ

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

Selina最厭世的大挑戰　氣pupu：沒看過女明星發脾氣？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面