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殺人後逃亡24年　「在波蘭娶妻生子」做大生意　剛下飛機就被抓

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▲▼在外潛逃24年人員，盛某志（化名）。（圖／浙江省公安）

▲在外潛逃24年人員，盛某志（化名）。（圖／浙江省公安）

大陸中心／綜合報導

44歲的盛X志（化名）14天前還是個「波蘭富商」麥可盛（Michal Sheng），在華沙也娶過東歐美女、生了幾個小孩，卻因為24年前的一件凶殺案，讓他在近日的一次平凡入境，在上海浦東國際機場被警方逮捕。

據《錢江晚報》報導，身穿黑色皮衣的麥可盛13日上午8時從飛機上走了下來，隨即幾位看起來已經守候很久的男子迅速上前，一左一右把麥可盛給控制住。這些人是來自浙江省台州市的便衣民警，麥可盛感到非常吃驚，但隨即又鎮定下來，演出了困惑的神情。

據報導，帶隊的李海華副大隊長用椒江方言叫出了盛X志的名字，講出了對方在24年前跟朋友們一起去砍人的往事；麥可盛一開始還裝作聽不懂，一口波蘭話非常的流暢，拒絕回答警方說「要找大使館」，要見波蘭駐上海領事館的工作人員。

僵持了3個多小時後，麥可盛還是未能脫身，卻從李海華警官的口中得知了這些年家裡的變化，也發現警方知道自己曾打聽過當年同夥的判刑情況，甚至連麥可盛曾經考慮過投案自首又突然放棄的事情都知道，隨後經過一番掙扎，還是逃不過被逮捕的命運。

▲▼華沙「城堡廣場」。（圖／CFP）

▲華沙「城堡廣場」。（圖／CFP）

據先前警方分析，雲南、緬甸、波蘭，就是盛X志的潛逃路線，他已經取得了波蘭國籍，近年來也曾多次以波蘭商人的身分入境中國，往返於浙江省杭州市、寧波市等地，從事跨國服裝批發的生意。隨後警方確認，有波蘭護照的麥可盛確實就是潛逃24年的盛X志，並馬上準備了13日的逮捕行動，在機場逮捕該潛逃犯。

據了解，在24年前，20歲的盛X志聽聞自己兄弟受到屈辱，想為朋友爭一口氣，就載著一群人去找對方「算帳」，臨走前還帶上了刀，卻沒想到殺了人、犯了法。據警方描述，麥可盛歸案後，交代了他的潛逃生涯，聽說人被砍死後，他馬上四處藏匿，最後在1996年經雲南邊境偷渡到了緬甸，並偽造了一張波蘭的免簽護照，於1998年飛往波蘭首都華沙。

盛X志到了華沙後，也在當地打工期間認識了一位波蘭美女結了婚，順勢入籍波蘭，改名為麥可盛，也先後生下1兒2女。他跨國買賣服裝十多年，期間與波蘭妻子離婚、另娶中國女性；這麼多年來，從未與家人聯繫過，連母親去世也不知道；偽裝了這麼多年，最終卻還是在一個再平凡不過的商務通勤中，被警方給捕獲。

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關鍵字：波蘭,潛逃24年,麥可盛,Michal Sheng,上海,浦東,椒江,浙江省,台州市

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