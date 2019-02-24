浙江「九獅圖、百葉龍」表演完就下雨　觀眾：獅、龍帶給南投吉兆

▲南投縣「泰順廊橋」開通典禮現場百葉龍演出。（圖／記者馬叔安攝）

大陸中心／綜合報導

全台燈會盛大登場，2019南投燈會17日起規劃了主燈與埔里水上兩大燈區，一共推出超過20個主題燈區與主題活動；其中，20日起「詩畫浙江」燈彩藝術表演團在南投縣6個鄉鎮進行了7場巡演，尤其是來自浙江的九獅圖和百葉龍擁有300多年及200多年歷史，吸引不少人前往會場觀賞。巧的是，就在兩大傳統技藝演出過後，南投歷經6個多月的乾旱，終於贏來大雨，讓現場不少觀眾說，「是九獅圖和百葉龍給帶來了雨水，帶來了風調雨順」。

▲浙江「九獅圖」表演。（圖／浙江省海峽兩岸經濟文化發展促進會提供）

浙江省海峽兩岸經濟文化發展促進會指出，自20日開始，「詩畫浙江」燈彩藝術表演團在台灣南投縣6個鄉鎮進行了7場巡演，受到觀眾的喜愛，尤其是九獅圖和百葉龍，分別有著300多年和200多年的歷史。

值得一提的是，南投縣已經大半年沒有下雨了，就在九獅圖和百葉龍巡演的最後一天，南投久旱逢甘霖，這讓不少人欣喜若狂認為，「遇水則發，是九獅圖和百葉龍給南投帶來了雨水，帶來了風調雨順」。

▲來自浙江的「百葉龍」演出。（圖／浙江省海峽兩岸經濟文化發展促進會提供）

根據了解，九獅圖是浙江省永康的市傳統舞蹈獅子舞中的一種；據傳，發祥於永康市唐先鎮石橋頭村，約誕生於清康熙年間，距今已有300年的歷史，是口頭的代代相傳的一項技藝。百葉龍則是浙江長興的傳統民俗活動，裝飾瑜龍身的「百葉」全是荷花花瓣，是舞龍表演中極具特色的項目之一，於2006年6月10日，被批准列入大陸第一批「非物質文化遺產」。

在南投埔里經營民宿的林雪意表示，每一場演出都有去看，此次「詩畫浙江」燈彩藝術表演團中有龍有獅，尤其是九獅圖在表演的最後還噴出了「聖水」，是浙江的龍和獅給南投帶來了祥瑞之兆。

浙江省海峽兩岸經濟文化發展促進會指出，中國是龍的故鄉，醒獅的國度，龍獅運動是中華民族的特色文化項目。同時，這種祥瑞靈物，能夠帶來風調雨順、消災解難、化戾氣為祥和。龍獅運動象徵著華夏民族精神，兩岸同宗同源，通過這樣的傳統文化交流有利於增强两岸的民族認同感，培養兩岸同胞的民族情感，更好地弘揚傳統文化。