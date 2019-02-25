慶富董座陳慶男籌不出2000萬　加保金維持3200萬今將獲釋

▲法院裁定加保金維持3200萬元，25日將釋放陳慶男。圖為資料照。（圖／記者吳奕靖攝）

地方中心／高雄報導

慶富造船集團董事長陳慶男涉嫌詐貸63億，因其次子陳偉志棄保潛逃後，被高雄地院合議庭裁定須加保3200萬元防逃，不料陳慶男在1天內就籌到前，檢方立刻提出抗告，法院撤銷原裁定改為5200萬元交保。然而，陳慶男事後不斷在每次的延押庭上喊「窮」、籌不出剩餘的2千萬，在面對即將羈押期滿，經過院方同意後，加保金改為3200萬元，25日即將釋放他。

陳慶男經營的慶富造船集團2014年標下承建海軍獵雷艦的國艦國造計畫，但卻在2017年因無法按期償還貸款而爆發嚴重財務問題，並被查出有詐貸，遭到第一銀行為首的公營銀行團宣告違約。

▲慶富案後，海巡署交由台灣國際造船公司續建15艘100噸級巡防艇。（圖／記者陳豐德翻攝）

在檢方偵查時陳慶男因坦承犯罪，裁定以800萬元交保候傳，不料2018年6月其次子陳偉志竟棄保潛逃，法官認定陳慶男也有逃亡之虞，裁定再加保1億元，否則羈押。

事後，陳慶男因籌不出1億元，獲高雄地院合議庭裁准降價至3200萬元，而他卻在1天之內就籌到錢，檢方因此提出抗告，院方也改裁他須補繳2000萬元。然而，陳慶男卻始終未交出剩餘的錢，且在延押庭上還頻頻喊「窮」，但由於第一審羈押將在3月6日屆滿，高雄地院25日因此裁定加保改為3200萬元，對陳慶男停止羈押。

▲陳慶男將釋放，合議庭庭長25日召開說明接受訪問。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄地院合議庭審酌陳慶男旗下資產已凍結，且檢方並證據可證明其挪用詐貸金，因此認定陳慶男已無力提出更多保證金，否則當無不儘速辦理加保以回復自由之理，准予被告以已繳納之3200萬元具保，准予停止羈押，但仍須配合限制居住，並於每日5時至5時之間、19時至22時之間，向前鎮分局復興路派出所報到一次，且須提供24小時不關機之電話以及陳報平時使用的車輛車牌。

【更多新聞】

►陳慶男自由5天！ 檢方「抗告成功」羈押庭判保金5200萬

►華航機師偷吃酒店妹射後不理 小三嗆「保險套送警局」當街互打