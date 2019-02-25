承包基隆海生館涉詐貸3億　慶富董座甫獲釋又再度聲押

▲陳慶男因基隆海生館弊案再遭聲押。圖為資料照。（圖／記者吳奕靖攝）

地方中心／高雄報導

慶富造船集團董事長陳慶男涉嫌詐貸63億，25日上午經過院方同意後，加保金改為3200萬元將他釋放，但下一秒又遭到高雄地檢指揮調查局南機站，針對慶富集團承包的基隆海洋生態展示館弊案將他帶回偵訊。檢察官訊後發現陳慶男亦涉嫌詐貸3億餘元，再度向法院聲請羈押禁見。

▲陳慶男25日上午羈押期滿，合議庭庭長25日召開說明接受訪問，但隨後又被雄檢帶回。（圖／記者吳奕靖攝）

慶富子公司慶陽企業得標經營的基隆海生館，但目前工程進度停滯中，立委黃國昌18日在臉書痛批慶陽公司根本是無任何實績的空殼公司，但卻與海科館簽約、順利取得BOT權利與地上權，並在2013年10月取得土地銀行9.5億元聯貸，黃國昌痛罵「陳慶男從公股銀行搬走了超過5億元，留下了連一根柱子都沒有擺爛工地」。

據了解，慶富集團2012年起承包海科館興建海洋生態館（簡稱水族館）BOT案，2013年9月申請聯貸通過，土地銀行為首承辦，還有高雄銀行、新光銀行、合作金庫、農業金庫。

經過檢方調查，2015、2016年間陳慶男先後3度指示員工製作不實工程進度圖及證明書，供建築師事務所人員簽核，再由該公司分別向5間銀行申請核撥工程款，共核撥3億多元，高雄地檢因此將他依詐欺銀行罪及偽造文書罪嫌向法院聲請羈押禁見。

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