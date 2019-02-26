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涉海生館詐貸！法院深夜「裁准羈押禁見」　陳慶男癱坐輪椅無語

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▲陳慶男超過規定時間九分鐘後才現身派出所 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲慶富董事長陳慶男25日才剛交保獲釋，旋即又因另一詐貸案而於深夜遭到法院裁准羈押禁見。（資料照／記者吳奕靖攝）

社會中心／綜合報導

慶富造船集團董事長陳慶男因涉嫌詐貸63億，好不容易才瑜25日上午經過院方同意後、加保金改為3200萬元獲釋，但重獲自由不久，陳慶男旋即又因承包基隆海洋生態展示館弊案、涉嫌詐貸3億於元而遭檢方帶回偵訊，並聲請羈押禁見。法院25日深夜開庭，認為他嫌疑重大，有逃亡、串證之餘裁准羈押。

慶富造船集團2014年標下承建海軍獵雷艦國艦國造計畫，但卻在2017年爆發嚴重財務問題，還被查出涉嫌詐貸63億元，在其次子陳偉志棄保潛逃後，陳慶男旋即遭押防逃，法院還一度裁定加保1億元，否則將持續羈押；事後，陳慶男因籌不出保金，高雄地院合議庭遂裁准降為3200萬元，但陳卻在1天內籌足金額交保，檢方因此提出抗告，院方再將保金改為5200萬；陳慶男因付不出2000萬，多次遭到延押，但由於第一審羈押期將於3月6日屆滿，25日上午高院才同意裁准加保金改為3200萬元，隨後將其釋放。

▲▼陳慶男羈押期滿。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳慶男獲釋，合議庭庭長25日召開說明接受訪問。（圖／記者吳奕靖攝）

然而好不容易才獲得保釋的陳慶男，卻在下一秒又遭到高雄地檢幹員帶回，偵辦另起基隆海洋生態展示館弊案；檢方認定，陳慶男涉嫌向5間銀行、3度詐貸，共得手3億多元。25日上午，雄檢指揮調查局南機站將陳慶男帶回地檢署說明案情，並當庭將其逮捕、聲押。

院方25日深夜開庭，認為陳慶男確實涉嫌重大，且有逃亡串證之虞，裁准羈押禁見；而在開完庭後，陳慶男坐在輪椅上不發一語，只是猛搖頭。據悉，陳慶男此次再遭羈押，於偵查期間最多可押4月，若案件進入一審，審理期間可押9個月，再加上獵雷艦案二審後也可以再續押，陳慶男若想獲釋，恐遙遙無期。

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關鍵字：陳慶男,慶富,收押,獲釋

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