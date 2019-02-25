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華航機師偷吃酒店妹射後不理　小三嗆「保險套送警局」當街互打

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▲▼ 外遇，出軌，通姦。（圖／視覺中國）

▲華航機師外遇酒店妹竟射後不理，對方因此不滿反擊。示意圖與本案無關。（圖／視覺中國）

突發中心／台北報導

華航一名已婚張姓機師上酒店結識一明段姓酒女，2人發生婚外情，並多次發生性關係。不料張男嚐了甜頭後，竟射後不理，段女因此不滿憤而展開反擊，不斷向張妻嗆聲，還曾在大街上與張男爭吵拉扯，2人事後互告傷害，台北地院審理後，依傷害罪判段女拘役20日、張男30日；而張妻也不堪對方騷擾，因此提告妨害家庭，目前仍由法院審理中。

據了解，40歲的張男在2016年9月間到東區某酒店消費，因而結識段女，沒想到因此天雷勾動地火，張男開始背著妻子與對方交往，甚至趁著出差時多次與段女發生性關係。

然而，張男嚐了甜頭後卻逐漸疏遠，還封鎖段女電話，事後段女苦苦哀求，無奈對方就是不肯回頭，段女因此憤而轉向對張妻下手。段女先在LINE成立群組對張妻嗆聲，並放話「張○○先生，請你負起照顧小孩的責任」等，張男見狀向妻子懺悔，而張妻也決定原諒段女。

事後段女不但沒有因此作罷，反而變本加厲騷擾2人，且還嗆聲「今天不弄跨你們這對假面夫妻，不讓你兒子知道你父母的真面目，我跟你姓，我會把保險套撿起來帶去警局做筆錄」，張妻忍無可忍之下決定對段女提告妨害家庭。

此外，張男在2018年2月21日凌晨4時準備出門上班，不料卻在路上遇到段女，段女見狀立刻衝上前要求對方解除封鎖電話，與她保持聯絡，但張男不肯，2人竟開始爭吵拉扯，造成張男左膝擦挫傷，而段女也在拉扯中導致右眼眶及手腳多處擦挫傷，雙方因此互告傷害。

法官審理時，張男矢口否認有動手打對方，不掉強調是為了自我防衛誤傷段女，但法官檢視2人驗傷報告後，認為2人確實有動手拉扯、推打對方，因此依傷害罪分別判段女拘役20日、張男拘役30日，全案可上訴。至於張妻對段女提告妨害家庭部分，目前仍由法院審理中。


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