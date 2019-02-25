108年學測成績出爐！　各科5標成績一覽表看這邊

▲108學年學測各科成績標準一覽表。（圖／大考中心提供）

記者崔至雲／台北報導

108學年學科能力測驗成績今（25日）公布，大考中心表示，上午9時起提供網路和語音查詢。大考中心今天也同時公布學測5科的頂標、前標、均標、後標、底標等5標成績標準，以及2至4科不同科目組合的人數百分比累計表。

大考中心指出，今年學測首度從5科改為最多4科，為了讓考生選填校系有參考依據，大考中心將首度提供學測各組合成績人數累積表。根據數據統計，依然有71.13%人數5科都報考；報考4科人數占27.25%;報考3科人數占1.04%；報考2科或1科均未達0.50%。

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另外，雖然今年大考中心不再公布5科滿級分人數與比率，但根據統計指出，採記「國英數自」4科，共有595人為60級分滿級分；「國英數社」4科共有187人滿級分；「國英社自」4科共有139人滿級分；「英數社自」4科共有189人滿級分; 「國英社自」4科共有146人滿級分。

另外，根據大考中心指出的各科成績標準，國文頂標為13級分、前標為13級分、均標為11級分、後標為9級分、底標為8級分；英文科目頂標為14級分、前標為13級分、均標為10級分、後標為5級分、底標為4級分；數學頂標為14級分、前標為12級分、均標9級分、後標為5級分、後標為4級分；社會科頂標13級分、前標為12級分、均標10級分、後標為9級分、後標為7級分；自然科頂標13級分、前標為11級分、均標8級分、後標為6級分、後標為5級分。

▼大考中心公布學測5科的成績標準，以及2至4科不同科目組合的人數百分比累計表。（圖／大考中心提供）



