學測成績4科5種組合　「國英數自」595人滿級分最多

▲學測成績今天公布。（圖／記者林敬旻攝）

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108學年學科能力測驗成績今（25日）天公布，雖然今年大考中心不再公布5科滿級分人數與比率，但根據統計，在採計4科的5種組合當中，採記「國英數自」共595人拿4科滿級分（60級分）最多。

大考中心上午9時起提供網路和語音查詢，也同時公布學測5科的頂標、前標、均標、後標、底標等5標成績標準，以及2至4科不同科目組合的人數百分比累計表。今年學測首度由5科必考改自由選考，而且各科系採計學測成績上限由5科改為4科，但根據統計顯示，依然有71.13%人數5科都報考。

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另外，雖然今年大考中心不再公布5科滿級分人數與比率，但根據大考中心資料，在採計4科的5種組合當中，採記「國英數自」有595人為60級分滿級分，「國英數社」共有187人滿級分，「國英社自」139人滿級分，「英數社自」189人滿級分，「國英社自」146人滿級分。

大考中心指出，各科成績標準，國文頂標為13級分、前標為13級分、均標為11級分、後標為9級分、底標為8級分；英文科目頂標為14級分、前標為13級分、均標為10級分、後標為5級分、底標為4級分；數學頂標為14級分、前標為12級分、均標9級分、後標為5級分、底標為4級分；社會科頂標13級分、前標為12級分、均標10級分、後標為9級分、底標為7級分；自然科頂標13級分、前標為11級分、均標8級分、後標為6級分、底標為5級分。

▼學測成績今天公布。（圖／大考中心提供）