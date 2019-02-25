隔12年學測國文作文再度有考生滿分　英文作文19人滿分創5年新高

▲學學測成績今天出爐，今年第二題考作文有兩人滿分，是國文作文相隔12年後再度有考生滿分。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

108學年大學學測成績今（25日）出爐，大考中心指出，今年是國寫施測第2年，在第2大題作文「溫暖的心」方面，首度有2名考生拿下滿分，同時也是國文作文相隔12年後再度有考生滿分，另外，在英文作文方面也有19人拿滿分，創下近5年新高。

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▲▼ 學測國寫、英文寫作成績。（圖／大考中心提供）

今年國文非選分兩大題，兩題各是25分，第一題要求考生根據圖示，說明針對18歲以下學生進行減糖宣導時，最優先宣導對象和理由，並要求考生對中小學校園禁止含糖飲料提出看法與論述，但沒有學生拿下滿分。第二題則是以「溫暖的心」為題撰寫文章，有2名考生拿到滿分25分。大考中心指出，這是國寫自107學年度獨立施測後，首次有考生在作文拿到滿分，而在國寫尚未獨立施測前，國文作文也已連續11年無人拿滿分。

另外，在英文科非選擇題部分，第一題中譯英考高鐵的便利與快速，有210人拿到滿分，1萬3911人拿0分，另外，作文題則要求考生敘述對台灣最感到驕傲的人、事、物、文化、制度等，有19人拿滿分，創下近５年新高，比去年的17人增加2人，另外有1萬3115人0分，較去年的1萬4132人略少。

