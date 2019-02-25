學測成績出爐！今天9點開始上網查　13萬考生快上線

▲學測成績出爐！今天9點開始上網查詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

108學年度學科能力測驗成績將在今（25日）上午9點在網站上公布，時間一到，考生只需要輸入准考證末碼，就可以在指定網站上查詢，同時也將開放電話語音線路查詢，但大考中心提醒，電話線路有限，建議考生可上網查詢，若要使用電話查詢，盡量避開尖峰時段。

大考中心指出，今天開放網路查詢學測成績，26日也將寄發成績通知單，個別報名者逕寄至考生之通訊地址；集體報名者，寄交報名 單位轉發考生，並以電子郵件傳送考生成績資料檔至各集體報名單位。考生若對成績有疑義，可使用成績通知單上的「考生申請複查成績密碼」，在25日早上9時至3月1日下午5時，透過網路申請複查，每科複查費用為50元。

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▲學測首度「5選4」，大考中心指出，不再公布5科總級分人數百分比累計表，改公布2至4科不同科目組合的累計表。（圖／記者林敬旻攝）

大考中心說明，為配合108學年度起適用的大學多元入學方案，大考中心不再公布5科總級分人數百分比累計表，但將公布各考科五項成績標準和級分人數百分 比累計表，另外，也將公布2至4科不同科目組合的累計表，包括2科組合（國英、國數、國社、國自、英數、英社、英自、數社、數自、社自 ；3科組合（國英數、國英社、國英自、國數社、國數自、國社自、英數社、英數自、英社自、數社自；4科組合（國英數社、國英數自、國英社自、國數社自、英數社自）。