▲桃園中小學聯合運動會泳賽場地漏水，引發家長怒火。（圖／擷取自詹江村臉書）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市立中小學聯合運動會23日至26日展開，市議員詹江村24日於臉書指出，舉辦泳賽的市立游泳池，因為場地漏水，家長們必須要撐著雨傘讓孩子換裝、休息；看到孩子在這種條件下比賽，家長們也都相當不忍，慨嘆「室外下大雨，居然室內也下大雨」。詹江村不滿指出，甫接任體育局局長的莊佳佳，竟未到場關心？

市府體育局表示，市立游泳池自民國啟用至今已經25年，因建築老舊，市府原計劃在去年就已啟動重建計劃，但因作業期程進度，今年另委外營運，預計下半年進行招商作業，將室內游泳池整棟建築敲掉重建；至於，議員關切體育局長未到場，則未做回應。

▲▼泳賽場地漏水只好在室內搭帳篷。（圖／擷取自詹江村臉書）



「2019年桃園市中小學校聯合運動會」於2月23日至26日舉辦桃園市中小學校聯合運動會，共3,000多位選手參加，預定選拔出今年4月20日至25日將於高雄市舉行的全國中等學校運動會參賽選手。

參加游泳比賽的家長今天於臉書爆料指出，去市立游泳池看朋友的兒子比賽，看到場地漏水，家長們要一邊輪流掃水，一邊檢錄等比賽，看到了這一幕感覺很心酸！！家長們說，為何一年四季苦練的結果就是在這種場地，室外下大雨，室內也下大雨，而且不斷的積水，選手與家長不斷的換紙板，爸爸媽媽輪流掃水。最後索性搭了一個帳篷，連牆壁上的管線樑柱都有脫落的跡象。