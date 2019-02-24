女4刀狠刺68歲婦「隨機殺人變預謀犯罪」　南警澄清未下指導棋

▲台南市大林國宅前發生68歲婦女遭1女子刺殺未遂案，市警六分局迅速查獲兇嫌林女依法送辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對台南市大林國宅前發生6旬婦女遭不明女子刺殺未遂命案，媒體報導「警政署硬拗預謀犯案」，台南市警六分局2月24日中午澄清指出，辦案過程絕無警政署任何高層指導辦案情事，是預謀或隨機犯案，在兇嫌落網後，應討論如何防範這樣的事件以及相關處遇措施，是否較有社會意義！

台南市警六分局發布聲明指出，本案案發後，警方立即成立專案小組，徹夜追緝，在6小時內就鎖定嫌犯身分，向台南地方檢察署聲請拘票後，將兇嫌林女查獲，本案順利偵破！

六分局回應謀體質疑內容如下：一、經市警局及分局內部調查後，辦案過程絕無警政署任何高層指導辦案情事。二、本案犯嫌騎乘機車刻意停在距離案發地1.5公里外巷弄內，並帶口罩、將刀子放在白色手提袋內，再步行至案發地犯案，是預謀？或隨機？是否可以提供或影響警方查察犯嫌到案？隨著犯嫌落網完成偵查後結束，實宜就討論如何防範這樣的事件，以及相關的處遇措施，是否較有社會意義！

三、大庭廣眾傷人、殺人等事件本就聳動，台南市警局長黃宗榮深夜親赴派出所坐鎮指揮時，因心繫社會責任、被害人傷勢及家屬感受，在全力緝凶同時，希望與媒體溝通在不違反程序、不影響偵辦案件情形下，請媒體朋友適度報導，並明確表示警察定全力緝捕兇嫌到案，讓民眾知道社會尚有警察作為後盾的努力，以穩定民心，不想造成社會大眾過度恐慌。