　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

黑暗中爆出刺眼白光　東風-10型巡航導彈「夜間實射」首亮相

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼東風-10型巡航導彈「夜間實射」首亮相。（圖／環球網）

▲東風-10型巡航導彈「夜間實射」首亮相。（圖／環球網，下同）

軍武中心／綜合報導

火箭軍裝備的東風-10型巡航導彈近日進行了夜間實彈發射演練，這是該型飛彈夜間發射畫面的首次曝光。此外，解放軍也在1月於南海和中西太平洋進行了34天的聯合演習任務，其中包括了海軍、空軍、火箭軍。對此，香港軍事專家宋忠平認為，此舉是要將「火箭軍」與其他在南海的南部戰區司令部做更好的整合。

▲▼東風-10型巡航導彈「夜間實射」首亮相。（圖／環球網）

▲▼東風-10型巡航導彈「夜間實射」首亮相。（圖／環球網）

▲▼東風-10型巡航導彈「夜間實射」首亮相。（圖／環球網）

《環球網》23日發布了一系列東風-10型巡航導彈夜間發射的照片，在黑夜中導彈爆出耀眼的白色火光，射出後留下了一道濃厚筆直的黃煙，並散落了許多部件。實彈發射演練完畢後，火光全部消失，只剩一片寂靜黑夜，就連導彈載具都近乎看不見。

▲▼東風-10型巡航導彈「夜間實射」首亮相。（圖／環球網）

▲▼東風-10型巡航導彈「晝間實射」畫面。（圖／CCTV）

▲東風-10A「晝間實射」畫面。（圖／CCTV）

在先前，央視也有展示過東風-10A在晝間的發射影像，也介紹了東風-10A的導彈發射車，可攜帶3個「儲藏-運輸-發射」一體箱，在野戰條件下還可以進行導彈更換動作，具有一定的機動性。

據了解，東風-10A是解放軍自主研製的亞音速遠程地對地巡航導彈東風-10（舊稱長劍-10）的改型，射程據稱可達1500公里以上，可覆蓋到第一島鏈、南海以及印度大部分地區，空射型號由轟-6轟炸機的部分改型掛載，理論上具有威脅關島的能力。

ET快訊
韓國瑜訪大馬首簽「農漁品1億元訂單」：高雄終於動起來
野生「台劇女神」現北捷！月台等車零變裝：每個人都在低頭
台北燈節踩街最萌亮點！熊讚雨中獨舞、民眾搶握東森吉祥物得意狗
直擊／米奇米妮穿雨衣現身台北燈節！西門町變身台版迪士尼
助理被裁！2女同事霸氣吼「月薪少拿6000」保人結局暖炸

關鍵字：東風-10,東風,巡弋飛彈,巡航導彈,火箭軍,解放軍,夜間演練,大陸軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

浙江「九獅圖、百葉龍」表演完就下雨　觀眾：獅、龍帶給南投吉兆

2018陸高校「新鮮人」薪資下滑！　清華大學4.2萬居第一

黑暗中爆出刺眼白光　東風-10型巡航導彈「夜間實射」首亮相

牛彈琴揪中美磋商三大關鍵：不是雙贏就是雙輸！

27歲帥警激似林志穎！6年後照片曝光「長這樣」…網笑：很操齁

嚴禁內容太「污」　大陸官方年後「淨網」　封殺4萬多公眾號

考察7次南極、4次北極　「中國極地測繪之父」鄂棟臣逝世

蔡英文上CNN談「陸軍事威脅」　俠客島嗆：你清醒一點！

影／8歲童寒假作業沒寫完！狠父出拳狂毆骨折…再衝廚房拿菜刀砍

國人赴陸任職社區主任助理　陸委會：最高重罰50萬

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

舞獅後腳猛力一跳柱子竟倒了　歪頭傻眼貓咪：啊怎麼回去？

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網讚：好正

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

台大恐怖男施暴3女友再道歉！　藏滿「前任裸照」她驚：有我名字

屁孩沉迷網咖2天不起身「如喪屍」　溺愛媽竟親手餵早餐！網全傻眼

鳴人遇基友佐助...2人浴室狂奔　魔性影片網笑翻：到底跑多久

日本妹「3個月沒洗澡」街頭討抱 實測台灣人熱情度可愛才是重點？

用「魚」發電！ 高二生釣出靈感 獲工程學科一等獎 有望赴美參展

媽媽20小時「生產奮鬥」全紀錄 新手爸掌鏡見證剪臍帶、蓋腳印

浙江「九獅圖、百葉龍」表演完就下雨　觀眾：獅、龍帶給南投吉兆

2018陸高校「新鮮人」薪資下滑！　清華大學4.2萬居第一

黑暗中爆出刺眼白光　東風-10型巡航導彈「夜間實射」首亮相

牛彈琴揪中美磋商三大關鍵：不是雙贏就是雙輸！

27歲帥警激似林志穎！6年後照片曝光「長這樣」…網笑：很操齁

嚴禁內容太「污」　大陸官方年後「淨網」　封殺4萬多公眾號

考察7次南極、4次北極　「中國極地測繪之父」鄂棟臣逝世

蔡英文上CNN談「陸軍事威脅」　俠客島嗆：你清醒一點！

影／8歲童寒假作業沒寫完！狠父出拳狂毆骨折…再衝廚房拿菜刀砍

國人赴陸任職社區主任助理　陸委會：最高重罰50萬

12星座「愛情盲點」　腦衝火象常踩雷！隨和風象沒主見

磁吸效應挹注買盤 新竹房市交易年增15.2%

浙江「九獅圖、百葉龍」表演完就下雨　觀眾：獅、龍帶給南投吉兆

張艾亞臉書「交叉比對」抓男友劈腿　曾國城驚：當藝人可惜

深怕湖人輸球輸到麻木　詹皇：我很不習慣輸球

2018陸高校「新鮮人」薪資下滑！　清華大學4.2萬居第一

爸揹13公斤汪兒子下山　隔天腰酸背痛卻笑回：甜蜜負荷

高中木聯／鶯歌晉級將強碰穀保　12強賽程出爐

詹皇干預球隊運作？　前騎士冠軍總管替他背書

王心凌出道16年宣布「好消息」！　長文吐心聲…網狂喜：終於等到

水桶腰阿柴咬飯碗怒摔 眼神死瞪奴才：啊晚餐勒！？

大陸熱門新聞

她興奮開全新賓士車　車體秒裂3..

氫化爐爆炸！男遭「火柱噴射」衝..

13歲女童靠代寫作業　月入4...

佔路肩堵救護車！她下跪求讓道…..

帥警激似林志穎！6年後「長這樣..

機車撞計程車！後座女拋飛爆頭亡

獨／不甩陸委會祭出罰則　廈門海..

高雄—平潭快輪固定開航　今抵平..

陸委會認定違法　台籍社區主任助..

娶同學媽媽　男大生：第一眼就迷..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

他肛門塞3條大泥鰍「順著直腸鑽..

國人赴陸任職社區主任助理　陸委..

小米9「沙漠桌布」爆抄襲蘋果

更多熱門

相關新聞

運-20魔改空警-3000可發現F-35

打造新一代大型預警機的首選平台，中國已著手用運-20大型運輸機為基礎，研發空警-3000新型預警機。據了解，空警-3000將採用主動相控陣雷達的遠程雷達警戒與控制系統，可進行圓周掃描，最大探測距離不小於500公里，未來將成為中國空軍最大且最具威力的預警機。

陸成功研製「太赫茲視頻合成孔徑雷達」

中俄將聯合研發近200架「先進」重型直升機

1架殲-10B抗4架蘇-27取4：0戰績

俄坦承：售中S-400導彈遇風暴受損

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

登百岳被跟！領隊嚇見急拉人下山

土水師傅鞋髒不敢進超商！龍井小7妹妹超暖舉動

媽祖神轎狂搖衝濁水溪！原因有玄機

30歲女「那邊爆腫像西瓜」：是狗害的

1人1桶杜老爺！喜宴驚見超豪華火鍋

蝴蝶轉強颱！今全台有雨「南部等好久了」

孕婦跪求白沙屯媽祖「救我爸」被酸　她回應了

韋汝生子沒名分！舊愛點破兩人關係

21歲媽淹死「出生5天嬰」棄屍　2月後變白骨　

蔡瑞雪「我們公開了」緊牽許凱皓

網激推！好市多「懶人新神物」

4歲女童胃破長短腳　竟是鬼父母變態凌虐

5566開唱當晚…王少偉發文了！

「肥胖部位圖」驚曝光！少吃2樣瘦全身

阿公幫顧7天狂傳60多張「狗孫寫真」

更多

最夯影音

更多

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

舞獅後腳猛力一跳柱子竟倒了　歪頭傻眼貓咪：啊怎麼回去？

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網讚：好正

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

台大恐怖男施暴3女友再道歉！　藏滿「前任裸照」她驚：有我名字

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面