黑暗中爆出刺眼白光　東風-10型巡航導彈「夜間實射」首亮相

▲東風-10型巡航導彈「夜間實射」首亮相。（圖／環球網，下同）



軍武中心／綜合報導

火箭軍裝備的東風-10型巡航導彈近日進行了夜間實彈發射演練，這是該型飛彈夜間發射畫面的首次曝光。此外，解放軍也在1月於南海和中西太平洋進行了34天的聯合演習任務，其中包括了海軍、空軍、火箭軍。對此，香港軍事專家宋忠平認為，此舉是要將「火箭軍」與其他在南海的南部戰區司令部做更好的整合。

《環球網》23日發布了一系列東風-10型巡航導彈夜間發射的照片，在黑夜中導彈爆出耀眼的白色火光，射出後留下了一道濃厚筆直的黃煙，並散落了許多部件。實彈發射演練完畢後，火光全部消失，只剩一片寂靜黑夜，就連導彈載具都近乎看不見。

▲東風-10A「晝間實射」畫面。（圖／CCTV）



在先前，央視也有展示過東風-10A在晝間的發射影像，也介紹了東風-10A的導彈發射車，可攜帶3個「儲藏-運輸-發射」一體箱，在野戰條件下還可以進行導彈更換動作，具有一定的機動性。

據了解，東風-10A是解放軍自主研製的亞音速遠程地對地巡航導彈東風-10（舊稱長劍-10）的改型，射程據稱可達1500公里以上，可覆蓋到第一島鏈、南海以及印度大部分地區，空射型號由轟-6轟炸機的部分改型掛載，理論上具有威脅關島的能力。