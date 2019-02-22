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陸成功研製「太赫茲視頻合成孔徑雷達」　煙塵之下能正常對地面目標成像

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▲▼坦克和F16戰機模型的太赫茲成像結果。（圖／翻攝自觀察者網）

▲坦克和F16戰機模型的太赫茲成像結果。（圖／翻攝自觀察者網）

大陸中心／綜合報導

中國航太科工二院23所研製的太赫茲視頻合成孔徑雷達此前進行飛行試驗，成功取得國內首組太赫茲視頻合成孔徑雷達影像成果。23所後續將針對具體應用對雷達進行性能提升改進，並且展開應用示範試驗。

根據陸媒報導，太赫茲波長位於毫米波和紅外線之間；太赫茲雷達成像系統能彌補光學、紅外、傳統雷達等對慢速動目標探測的不足，大幅提高合成孔徑雷達圖像的可判讀性。23所將高頻段視頻合成孔徑雷達作為機載雷達的重要發展方向，率先在國內實現從Ka波段到太赫茲波段的視頻合成孔徑雷達研製工作。

23所機載雷達副總設計師李軍透露，太赫茲雷達成像系統相對傳統低波段的成像雷達，解析度更高而且成像時間更短，能夠實現類似光學攝像的視頻成像效果，尤其大幅提升對地面慢速移動類目標的探測識別能力。他還提到，太赫茲雷達成像系統相對光學紅外成像系統具備更強的穿透能力，在煙塵、霧霾等環境下能夠正常對地面目標成像，而且不受日照條件影響，可真正做到滿足任何時間的應用需求。

合成孔徑雷達（SAR）是一種主動式的對地觀測系統，可以安裝在飛機、衛星、太空船等飛行平台，能夠全天時、全天候對地實施觀測。鑒於SAR系統在監測災害、監測環境、監測海洋、資源勘查、農作物估產、測繪等方面具有獨特的優勢，擁有其他遙感手段難以發揮的作用，因此逐漸受到世界各國重視。

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