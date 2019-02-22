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中俄聯合研發「先進」重型直升機　2040年前生產近200架

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▲▼中俄聯合研製先進重型直升機。（圖／翻攝自環球網）

▲中俄聯合研製「先進」重型直升機。（圖／翻攝自環球網，下同）

軍武中心／綜合報導

俄羅斯國家技術集團（Rostec）國際合作與區域政策總監柯拉多夫（Viktor Kladov）日前表示，俄國將在1至2個月後與中國簽署「先進」重型直升機（AHL）的製造合約。據了解，這款新型直升機計劃生產近200架，將由中方負責設計與生產、俄方負責提供技術支援。

根據外媒報導，中俄計劃在2040年前生產200架AHL重型直升機，已就合約內容進行20多輪的談判；目前已就直升機變速器、尾槳和防冰系統的技術設計達成一致，但仍有部分關鍵問題還在討論當中；由於雙方在使用發動機問題上存在分歧，合約的簽署進程可能出現延遲。

報導指稱，中方希望使用烏克蘭札波羅結「進步」設計局研製的D-136發動機，俄方則是建議使用俄製的PD-12B發動機。根據俄國專家的說法，從烏克蘭購買改裝版D-136的價格雖然相對便宜，但PD-12B的性能更好（價格較高且測試和認證需要一段時間），不過最終決定權仍取決於中方。

▲▼中俄聯合研製先進重型直升機。（圖／翻攝自環球網）

柯拉多夫此前透露，合作的重點在於技術方面，未來直升機將在中國製造，但中方未生產的部分配件與零組件將由俄羅斯提供。值得一提的是，有關中俄聯手研發AHL重型直升機的協議一事，這是俄國總統普丁於2016年6月訪問中國的其中一項主要成果。

「先進」重型直升機的起飛重量達到38噸，艙內最大商業荷載10噸，使用外部吊索能夠運輸15噸貨物，最大航程630公里，最大時速300公里，飛行高度5700公尺。該型直升機是專門針對中國市場研發的機型，主要用於中國的商業公司和政府部門執行運輸、疏散和防火等任務，可以晝夜值勤並且適合任何天氣情況。

▲▼中俄聯合研製先進重型直升機。（圖／翻攝自環球網）

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