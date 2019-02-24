棄大圓盤改多塊共性雷達　運-20魔改空警-3000抓F-35

▲空警-3000預警機示意圖。（圖／翻攝自飛揚軍事）

軍武中心／綜合報導

打造新一代大型預警機的首選平台，中國已著手用運-20大型運輸機為基礎，研發空警-3000新型預警機。據了解，空警-3000將採用主動相控陣雷達的遠程雷達警戒與控制系統，可進行圓周掃描，最大探測距離不小於500公里，未來將成為中國空軍最大且最具威力的預警機。

俄羅斯《外國軍事評論》報導指出，中國正在借用美國E-3預警機的使用經驗和設計方案，以運-20為原型打造空警-3000，該新型預警機的飛行技術性能將超過以伊爾-76TD為原型研製的空警-2000。預計空警-3000機載電子設備性能會優於E-3，能發現F-22和F-35採用隱身技術的飛機，以及包含巡航導彈在內的小型低空目標。

按照西方專家評估，中國空軍將計畫訂購12架空警-3000，而該機裝備的主動相控陣雷達，應由南京電子技術研究所研制，可進行圓周掃描，最大探測距離不小於500公里。在外形上，空警-3000有可能捨棄「大圓盤」雷達整流罩，改為多塊共性雷達。

▲空警-2000拔地而起。（圖／翻攝自「空軍發布」微信公眾號）

回顧中國預警機發展歷史，外界一般將20世紀60年代研制空警-1型看作第一代預警機，21世紀服役的空警-200、空警-2000是第二代，空警-500則是第三代。目前，空警-200、空警-2000以及空警-500構成解放軍現役預警機主要陣容，尤其以後二者為主力。

資料顯示，以俄制伊爾-76為基礎研製的空警-2000體型最大，空警-500則是以中國國產運-9為改裝平台，雖然體型相對小，但採用更為先進的數字陣列雷達，實現全國產化。未來空警-3000的加入，將成為中國最大的預警機型號，無論在探測性能、航程、信息化水平等各方面，都會全面超越現役的3款預警機。

▲網傳空警-600想像圖。（圖／翻攝自大陸軍事論壇）

當然除了空警-3000，中國也正在積極研發在航母上使用的空警-600艦載預警機，預計將裝備中國國產WJ-6C改進型渦槳發動機，厘米波脈沖多普勒主動相控陣雷達將是機載無線電電子設備的主要組成部分。俄媒指出，空警-600將被用於搜索、探測、識別以及跟蹤距離450-600公里以內的空中和水面目標，最大航程不小於2500公里，巡邏時間為4小時（距離航母300公里）。