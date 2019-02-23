酒店睡1晚「頭髮少掉一大塊」！美女頭禿驚呆　懷疑有人闖房剃她頭

▲一名女子睡了一晚酒店後頭髮竟然少了一片。（圖／翻攝自微博，下同）

大陸中心／綜合報導

貴州貴陽一名外型亮麗的胡姓妙齡女表示，她在16日入住了酒店後，醒來竟然發現自己的秀髮上出現了超深的「海溝」，頭頂更是禿了一大塊，她嚇傻，同時懷疑是酒店員工闖入房間剃她頭，因此她要求業者要負責；然而，監視器調出來卻發現，「根本沒有人進入她的房間。」

綜合陸媒報導，胡女表示，她入住「7天連鎖酒店」其中一間分店，睡了一晚，隔天早上起床梳頭時，竟覺得自己的頭髮少了很多，她摸到頭頂「刺刺的」像是被人剃頭，她沒有感覺到有人闖入房間，但入住前，她的頭髮還好好的，因此懷疑是酒店員工所為，要求酒店負責。

記者檢查胡女的頭髮，發現她髮際線靠左位置，有一塊長約5公分、寬約3公分的頭皮裸露了出來，只剩下幾根髮絲覆蓋在上面。胡女說，這一切都是在酒店發生，「我懷疑是那個給我開房的男子，因為他看起來就不像什麼好人。」

然而，警方調閱走廊上的監視器畫面，卻發現根本沒有人進入過她的房間，因此胡女到底為什麼頭髮被剃掉了一塊仍是個謎團。

胡女認為，事情是在酒店發生的，酒店就要負責。業者對此表示，酒店願意聯繫美髮店先幫胡女處理禿頭的地方，之後雙方再進行調查和協商。

文章一出，立即引起網友紛紛討論，「好可怕」、「感覺有鬼」、「這就是鬼剃頭啊」、「壓力大或熬夜會這樣吧」、「所以酒店要負責嗎」、「沒有人進房間啊」、「真的有鬼」、「自己的接髮掉了吧？」