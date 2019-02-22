落跑越南移工臭屁自稱「飛毛腿」　這回跑輸屏東馬拉松警察

▲越南籍阮姓移工自誇先前遇到警察都跑輸他，這次栽了。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

一名男子騎乘機車車尾燈故障，警方上前欲好心提醒，他卻丟下機車拔腿而跑，警方追了一百多公尺將他攔下盤查，才知他是越南籍移工，因不願支付仲介公司仲介費用而逃逸，改從事臨時工作，警方訊後帶往移民署屏東專勤隊等待遣返。

▲▼阮姓移工被警方逮獲。

屏東警分局大同派出所警員曾力展、張智翔日前晚間執行巡邏勤務時，看到35歲越南籍移工阮姓男子騎乘機車行經屏東市建南路上時後車燈未亮，警方欲上前提醒，不料對方看見警方後反應神色慌張，棄車拔腿就跑。

警方查覺有異追趕，曾、張兩員從建南路追到華盛街上，追了一百多公尺公尺，最後他因腿軟束手就擒。警方盤查身分，他坦承因2年前申請入境來台灣工作，因不想給仲介抽成，才會逃逸，這段期間到處至各地擔任臨時工，他並表示，曾遇到類似情事，但警察跑不過他。

警方表示，曾員與張員平常就有運動及健身的習慣，其中警員曾力展更是參加國內各項馬拉松比賽，這回經鬆逮獲阮男。警方提醒民眾不可隨意僱用未經勞動部許可的外籍移工，如雇主非法容留、聘僱未經許可、許可失效或他人所申請（聘）的外國人從事工作，依「就業服務法」規定，可處新台幣15萬元以上75萬元以下罰鍰。