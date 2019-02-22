75歲翁剛出院要到公所　騎腳踏車體力不支路倒

▲75歲王姓老翁路倒，警方帶回派出所照顧，通知他家人。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

75歲屏東縣九如鄉王姓鄉民，騎腳踏車要去公所洽公，因剛看過刀，加上天氣太熱，倒在路旁，里港警分局九如派出所員警獲報前往協助，擔心他安危，帶回派出所照顧，聯絡他家人帶回，體貼服務，讓他的家人很感動。

里港警分局九如分駐所警員吳易軒、專36期實習生鍾政軒日前擔服巡邏勤務，於中午12時許接獲民眾報案稱在九如鄉九如路二段東寧運動公園前，有名男子騎乘腳踏車疑似中午天氣太熱中暑倒在路旁需要協助。

兩人趕到現場，發現該男子並未攜帶任何證件，表示身上有帶要去鄉公所辦理文件，警方查出他是75歲王姓鄉民，且經詢問後他表示剛開完刀出院，身體仍感不適，而家中目前並無人在家，警方擔心民眾安危，先帶其返回所內休息，再聯絡家屬。

警方說，王民因接獲通知要去鄉公所洽公，但家人平時都忙於工作，不克帶他前往，所以決定自行騎車前往，但沒想到出門時正值中午氣候炎熱，又剛開完刀出院，身體突不適，而倒在路旁。

王民大兒子到所後向警方表示，兄弟雖和父親居住，但平日從事農務，白天常不在家中，而其父常在白天外出，沒想到父親這次未知家人就自行出門，幸好警方熱心協助，才平安無事，對警察協助，相當感謝。