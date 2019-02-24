到宜蘭深溝「森」呼吸、送愛心　免費入園還送神秘禮物

▲▼台水第8區管理處歡迎民眾3月22日上午9時至12時，到宜蘭深溝水源生態園區參加「到深溝森呼吸」活動，全程參與的民眾可獲得精美紀念品1份。（圖／台水第8區管理處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

面對極端氣候影響、降雨異常導致水文劇變頻繁，如何讓水資源永續發展，早已是全世界關注的重要議題。為呼應322世界水資源日，台水第8區管理處於3月22日上午9時至12時，在宜蘭深溝水源生態園區辦理「到深溝森呼吸」活動，歡迎有興趣的機關團體、社區民眾與學校師生免費入園參訪，為生態保育盡一份心力，共同來守護宜蘭最美的水源地。

台水第8區管理處表示，3月22日上午9時至12時的「到深溝森呼吸」活動，是邀請民眾體驗園區特色環教課程「水道小達人」，希望讓大家瞭解「自來水不自來」，是必須經過層層的淨水處理和埋設供水管線後，才能水龍頭一開就來，藉此環教課程在世界水資源日傳達珍惜水資源的理念。

民眾在「到深溝森呼吸」活動當日捐贈2019年3張發票可換取桂花樹苗1株，所募得的愛心發票，將全數捐給宜蘭縣聯合勸募基金會，希望藉此拋磚引玉，喚起更多民眾一同為社會注入溫暖，並打造一個美麗、舒適且低碳之綠色生活環境。

詳細內容將公佈於深溝水源生態園區官網(https://sgwep.water.gov.tw)， 民眾可於3月20日前線上報名 https://reurl.cc/lvVEj，或是到服務所臨櫃報名，亦可來電（03）922-9847分機382、383深溝水源生態園區張小姐、洪小姐報名，活動豐富且多元，全程參與的民眾可獲得精美紀念品1份。

另，為了將節水防漏之行為落實於日常生活中，該處也呼籲民眾若看到路面漏水，請立即撥打「1910 報修漏」專線，通知自來水公司修復，以行動共同節水。