「樂桃條款」要來了！班機轉降後又無法下機　沒告知旅客最高開罰300萬

▲民航局祭樂桃條款，若因故無法於轉降機場讓旅客下機，應詳實說明原因及處理方式。（圖／達志影像／美聯社）

記者賴文萱／台北報導

去年樂桃航空2航班受高雄小港機場華航班機爆胎事故關場影響無法降落，但改轉降桃園機場後，卻不讓旅客下機，竟原機折返回日本，機上旅客及民航局都不知原因為何，引發爭議。民航局公告修訂「樂桃條款」，增訂航空公司無法安排旅客由轉降機場下機或入境時，應詳實說明原因及處理方式；若沒有妥善處理，經要求也無改善，可依法開罰60-300萬。

去年一架華航班機爆胎，導致高雄機場臨時關閉，樂桃航空MM035航班（大阪－高雄），以及MM933航班（沖繩－高雄），轉降桃園國際機場後，因小港機場跑道再開放時間未定，2航班最後竟選擇返回航班原出發地（大阪、沖繩）。

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當下樂桃航空並無告知旅客不能下機的原因，機上乘客甚至發起表決，只要能在桃機下機願意放棄賠償，但結果仍無效，長時間被困在機上，更有小孩因此餓到崩潰大哭。

▲樂桃航空當時轉降桃園機場後又不給下機，導致機上乘客甚至舉手表決願意放棄賠償下機，但仍然無效。（圖／資料照／海珊提供）

民航局空運組組長韓振華表示，為避免樂桃事件重演，引發後續爭議，民航局近日修正「民用航空乘客與航空器運送人運送糾紛調處辦法第三條之一」（樂桃條款），增訂航空公司因故轉降機場時，若無法安排旅客由轉降機場下機或入境，應向旅客詳實說明原因及處理方式。

若航空公司沒有妥善處理，民航局將依民航法112條要求航空公司改善，屆時航空公司若未改善，可依法開罰60-300萬。民航局表示，該草案預告前已跟相關業者開會溝通過，若草案2個月預告期間無特別問題，預計最慢年中前就會上路。