紅包、年終拿來花！新春優惠機票大整理　最便宜「單程580元」就出國

▲航空公司祭出新春機票促銷，最便宜單程580元就能飛沖繩、大阪。（圖／ezfly易飛網提供）

記者賴文萱／台北報導

農曆新年到來，紅包、年終領好領滿了嗎？不少航空公司在新春期間推出機票優惠促銷，最便宜單程580元就能飛出國，長程線部分也祭出超殺驚喜價，另外，還提供登錄就抽免費機票的活動。《ETtoday新聞雲》整理出相關機票促銷活動，快把握這一波迎春促銷，為豬年安排一趟完美的旅行吧！

▲華航精選8大航點推出驚喜價。（圖／華航提供）

中華航空

華航官網自1月30日至2月28日推出全航線機票促銷，精選8大航點推出驚喜價。

英國倫敦來回TWD 15,680 起（未稅）、雪梨 TWD 15,190 起（未稅），日本大阪TWD 5,194 起（未稅）、名古屋TWD 6,370 起（未稅）、曼谷TWD 4,900 起（未稅）、香港TWD 3,168 起（未稅）等。

凡於1月30日上午9點至2月10日23點期間於華航官網購買台灣地區出發之中華航空、華信航空國際線自營航班機票（嬰兒票不適用），並於2月10日23點前於活動網站完成登錄，即可參加「金豬送福好運到」抽獎活動，獎項有亞洲區域線精選航點免費機票、限量500組機上免費 Wi-Fi、A350 彩繪模型機等。

▲長榮航空祭出全航線限時優惠。（圖／記者徐文彬攝）

長榮航空

即日起至2月28日止，全航線限時優惠

「美加」最低TWD 19,250（含稅）起

洛杉磯/舊金山/西雅圖/芝加哥/休士頓/紐約/溫哥華/多倫多

「歐澳」最低TWD 11,733（未稅）起

阿姆斯特丹/倫敦/巴黎/維也納/布里斯本

「東北亞」最低TWD 3,888（未稅）起

東京/大阪/名古屋/福岡/沖繩/札幌/函館/旭川/小松/仙台/青森/首爾

「東南亞」最低TWD 3,533（未稅）起

曼谷/清邁/新加坡/吉隆坡/峇里島/宿霧/胡志明市/河內/雅加達/金邊/馬尼拉

「港澳大陸」最低TWD 3,082（未稅）起

香港/澳門/北京/上海/深圳/廣州/廈門/福州/桂林/天津/鄭州/青島/濟南/大連/昆明/瀋陽/西安/杭州/太原/重慶/成都/無錫/南京/寧波/黃山/哈爾濱/呼和浩特

加入長榮航空LINE官方帳號即可獲得優惠碼，香港、澳門再減價TWD 200元／其餘航線再減價TWD 500元

適用航點：洛杉磯/舊金山/巴黎/倫敦/布里斯本/大阪(限北出)/福岡(限北出)/函館/曼谷/新加坡/香港/澳門/福州/廈門/無錫

▲樂桃航空單程機票超促銷，最便宜580元就能飛出國。（圖／空中巴士提供）

樂桃航空

販售期間：2019年1月31日00:00~2月5日23:59（台灣時間）

適用期間：2019年2月12日～6月30日

※適用出發日期、票價依各航線有所不同

台北（桃園）－札幌（新千歲） 單程新台幣1,680元

台北（桃園）－仙台 單程新台幣1,480元

台北（桃園）－東京（羽田） 單程新台幣1,280元／新台幣1,580元

台北（桃園）－大阪（關西） 單程新台幣580元／新台幣1,280元

台北（桃園）－沖繩（那霸） 單程新台幣580元／新台幣1,380元

高雄－大阪（關西） 單程新台幣1,580元

高雄－沖繩（那霸） 單程新台幣780元／新台幣1,280元

▲國泰航空輸入優惠編號可享機票折扣。（圖／達志影像／美聯社）

國泰航空

2月11日前，訂購國泰航空春遊亞洲限定優惠，香港、東京、曼谷等精選城市商務艙來回機票只要TWD13,530起，輸入優惠編號【LUCKY2019】再享 TWD500 票價折扣。

▲台灣虎航。（圖／台灣虎航提供）

台灣虎航

台灣虎航新春送大禮，全航線9折起，不管想要去澳門、日本、韓國、泰國、菲律賓台灣虎航都滿足你的需求！只要購票時輸入優惠代碼「ITHPCNY」，出現刪除線就可享有9折(起)優惠。

促銷日期：2019/2/2 10:00-2019/2/10 23:59

出發日期：2019/2/2-2019/6/30