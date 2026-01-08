　
骨頭痠痛又疲累...他一檢查罹癌了　醫示警：常誤診

膝蓋,膝關節,退化性關節炎,關節退化,關節炎。(圖／達志／示意圖)

▲「多發性骨髓瘤」是一種血液性癌症，初期症狀常不明顯，容易與老化或其他慢性病混淆。(圖／達志／示意圖)

記者曾羿翔／綜合報導

一名長期感到骨頭痠痛與疲勞的患者，經檢查後確診為「多發性骨髓瘤」，這是一種血液性癌症。醫師劉博仁提醒，該病初期症狀常不明顯，容易與老化或其他慢性病混淆，若未及早發現，往往在確診時已進入第二或第三期，影響治療成效，「這是一個聽起來陌生，但這幾年發生率卻逐漸上升的血液疾病」。

多發性骨髓瘤是一種源自「漿細胞」的癌症。漿細胞為體內製造抗體的白血球之一，當其癌變並大量增生，會佔據骨髓空間，阻礙正常血球生成，並分泌異常免疫球蛋白，進一步損害腎臟與骨骼。

劉博仁8日發文分享，該病常見四大症狀可用「CRAB」口訣記憶：

C（Calcium）高血鈣：因骨質破壞造成口渴、頻尿、便秘，嚴重恐致意識混亂。

R（Renal）腎功能受損：異常蛋白堵塞腎小管，出現泡泡尿、下肢水腫。

A（Anemia）貧血：造血功能下降引發疲勞、頭暈。

B（Bone）骨頭病變：常見胸痛、下背痛，嚴重時骨折。

該疾病好發於60歲以上長者，男性略高於女性，接觸環境毒素如戴奧辛、殺蟲劑，或長期慢性發炎、肥胖者也屬高風險族群。

目前主流治療包含標靶藥物、化療、免疫調節藥、類固醇，部分患者也可能接受自體幹細胞移植。劉博仁強調，除了正規治療，透過營養與功能醫學也能提升生活品質與治療耐受度。他建議：

1.抑制發炎路徑：可輔以薑黃素與高濃度魚油降低體內發炎，提升療效

2.骨骼照護與鈣質平衡：需謹慎補充維生素D3與K2，避免高血鈣惡化

3.腸道與腎臟保護：化療易傷腸道，可補充益生菌與麩醯胺酸，並攝取足夠水分

4.抗氧化支持：輔酶Q10與白藜蘆醇有助於減輕疲勞、保護細胞

他也提醒病患日常應避免感染與跌倒，並觀察尿液變化，必要時尋求專業醫療與個人化營養規劃，切勿聽信偏方亂補。

隨著醫療進步，多發性骨髓瘤已逐步轉型為可長期控制的慢性疾病，早期發現與全方位照護是關鍵。

台灣癌症基金會推出「5+5心理社會處方」照護模式，提供5次免費心理諮商，並評估病友5大實務需求，盼力推至全國。衛福部今年起將陸續推出癌友心理支持方案，希望接住癌症家庭。

