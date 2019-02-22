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搭國內線持行動裝置報到登機　 7/1起全台機場都能暢通了！

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▲▼松山機場,旅客,旅行,出遊,出國。（圖／記者林敬旻攝）

▲最快7月1日起，各航空公司將陸續開放國內線旅客可使用行動裝置辦理報到登機。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

智慧型行動裝置越來越普及，有鑑於此，民航局所屬各航空站已完成國內線電子登機證查驗系統建置，自3月1日起正式上線。同時國內線航空公司也積極配合推動採用電子登機證，最快7月1日起，相關航空公司將陸續開放國內線旅客可使用行動裝置辦理報到登機，提升搭機便利性。

▲華航罷工第二天松山機場華航櫃檯人員及旅客。（圖／記者呂佳賢攝）

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▲民眾只要憑智慧型手機或平板電腦等行動裝置內的電子登機證，即可搭乘國內航線。（圖／記者呂佳賢攝）

民航局指出，日常生活高度電子化，電子登機證的使用已成為趨勢，透過電子登機證系統查驗，對於登機作業效率的提升及航空保安強化也有助益。民航局自103年起推動國際線使用電子登機證，成效相當良好，後續繼續推廣至國內線。

107年2月率先於台北國際航空站完成國內線電子登機證查驗系統的建置後，107年底已完成其他航空站查驗系統建置。經試營運確認運作情況正常，自3月1日起正式上線使用。

▲華航罷工第二天松山機場華航櫃檯人員及旅客。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國內線最快7/1全面適用電子登機證服務。（圖／記者呂佳賢攝）

目前該查驗系統可查驗旅客所持紙本登機證上的二維條碼，為進一步提供旅客更方便的搭機過程及響應環保，民航局已請國內線航空公司積極推動採用電子登機證。相關航空公司已刻正著手進行，預計最快將自7月1日起陸續上線實施，屆時民眾憑智慧型手機或平板電腦等行動裝置內的電子登機證，即可搭乘國內航線，享有更為方便快速的搭機服務。

ET快訊
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關鍵字：電子登機證,民航局,國內線

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