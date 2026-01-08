　
桃園機場南跑道3月啟動夜間歲修　期間維持單跑道運作

▲▼桃園機場將利用3月既有夜間巡場關閉跑道時段，對南跑道進行歲修維護作業。（圖／桃機公司提供）

▲桃園機場將利用3月既有夜間巡場關閉跑道時段，對南跑道進行歲修維護作業。（圖／桃機公司提供）

記者周湘芸／台北報導

桃園機場今表示，為持續優化營運服務品質，將利用3月既有夜間巡場關閉跑道時段，對南跑道進行歲修維護作業，並採取「不另行增加跑道關閉時間」的施工執行方案，施工作業期間桃園機場維持單跑道運作。

桃園機場旅運量持續回升，根據統計，去年全年客運量達4,779萬人次，已恢復至2019年運量98%。航班方面，去年每日平均起降航班約718架次，其中12月每日平均起降航班更提升至約740架次，高頻率的航班起降運作，例行跑道維護作業更顯重要。

桃園機場公司表示，此次南跑道歲修規劃於3月啟動，利用飛航指南公告夜間1時至清晨6時30分跑道單雙日輪流關閉、每日共計5.5小時的既有夜間例行跑道巡檢、維護作業時段內辦理，不會另行增加跑道關閉時間施工。

機場公司指出，此次南跑道歲修將比照過去成立專案小組，強化各單位橫向聯繫，即時協調施工作業，並隨時滾動檢討應變作法，確保不影響機場營運及航班起降。

機場公司也說，已於去年12月2日邀集民航局、飛航服務總台、航空公司、地勤業者等機場作業單位共同研議，逐一檢視近期航班運量趨勢、維護作業計畫，並沙盤推演維持營運的各項應變方案。

▲▼桃園機場將利用3月既有夜間巡場關閉跑道時段，對南跑道進行歲修維護作業。（圖／桃機公司提供）

▲桃園機場將利用3月既有夜間巡場關閉跑道時段，對南跑道進行歲修維護作業。（圖／桃機公司提供）

桃園機場南跑道3月啟動夜間歲修　期間維持單跑道運作

大有巴士遭駭出現「台獨必亡」標語　公路局令客運全面防堵

桃機一航廈行動電源自燃！旅客「慌忙甩包」

7.0強震桃機天花板掉落！2旅客遭砸安全無虞

機捷「A14第3航廈站」拚後年底通車　雲海天花板亮相

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

