　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2類人不能點「光明燈」！命理師警告：做錯衰整年

點光明燈的意義是為活人祈福，二類人不適合點光明燈，一是不能為死去的父母，二是嬰靈。 （示意圖／楊登嵙提供）

▲命理專家表示，點光明燈適用於任何年歲身分的一般民眾，不過有「二類人」不適合點光明燈。（ （示意圖／楊登嵙提供）

圖文／CTWANT

再一個多月就要迎接農曆春節，很多廟宇早在元旦前就提早開放報名點光明燈，為搶安太歲、點光求平安，民眾也已開始卡位抽號碼牌。命理專家楊登嵙表示，春節點「光明燈」一般選擇在農曆正月初九，不過其他特定時間也可請廟宇安排。點光明燈當事人最好親自到場，準備鮮花素果祭拜，廟堂人員會寫文疏，記上當事人的姓名、出生年月日、住址，誦經祈福。

楊登嵙指出，點光明燈適用於任何年歲身分之一般民眾，流年犯太歲者除了安太歲之外，也可再另點光明燈，以祈求身體健康，前途光明，平安吉祥。在年初開春點光明燈，有照耀一年前途、掃除障礙的意義。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊登嵙強調，點光明燈的意義是為活人祈福，不過有二類人不適合點光明燈，一是不能為死去的父母，二是嬰靈。但可以用亡靈、嬰靈的名做善事幫助他們積功德。為過世的父母祈福，可以到廟堂請示神職人員，按照適當的祭典儀式，為亡父亡母祈求冥福。懷念嬰靈(無緣子女)是惜緣、深情的自然流露，如果心中有牽掛，也可以到廟堂請神職人員為嬰靈祈福，這樣生者心靈也會得到祥和、平安。

楊登嵙說，只要有心意，願意幫別人點燈，可以到廟裏向神職人員依點光明燈的手續辦理。光明燈有如航海中的燈塔，對人生指引光明方向，幫別人點光明燈也是做功德，這種無為的善事，給人的感受，效果更真實！

延伸閱讀
58歲王祖賢近照曝光！新年問候曝光全臉美照　沉默以對壓榨員工傳言
下班回家「未做1事」惹怒公婆！老公竟補刀12字　網心疼：當媳婦還要會通靈
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
爆量承接現形！　三大法人聯手狂掃7.6萬張聯電
蔡依林怒提告！　網紅起底竟是《星光》女星
醒來只剩比基尼！　小琉球女學員遭潛水教練性侵
快訊／掃蕩太子集團！　第7波搜索拘提約談11人
快訊／北市貴族中學「16歲高中生7F墜落」　搶救無效亡
陳志上銬慘狀曝！頭套「黑布袋」被押回中國
新青安想出租？　資深房仲揭嚴重後果

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方！全場挺：不要寵客人

盧秀燕送大禮！國中小營養午餐全免　雙寶媽憂：科技執法賺回來

桃園機場南跑道3月啟動夜間歲修　期間維持單跑道運作

迎接2026！新的一年捨棄傳統願景板　現在最紅的是「願景賓果卡」

錯了30幾年！心寬體「胖」不唸「ㄆㄤˋ」正確答案曝　一票驚

網傳「智慧信箱放門口可收掛號」是假的　交通部：一定要人簽收

嘉明湖也下雪了！清晨短暫降雪步道結冰　超美銀白世界畫面曝

明天輻射冷卻「低溫再探9度」　周六又有冷氣團報到

台灣冬天「1原因」不舒服？一票共鳴：室內久坐比在室外走還冷

65歲以上無牙率高達25.8%　醫曝牙周健康與骨量是植牙關鍵

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方！全場挺：不要寵客人

盧秀燕送大禮！國中小營養午餐全免　雙寶媽憂：科技執法賺回來

桃園機場南跑道3月啟動夜間歲修　期間維持單跑道運作

迎接2026！新的一年捨棄傳統願景板　現在最紅的是「願景賓果卡」

錯了30幾年！心寬體「胖」不唸「ㄆㄤˋ」正確答案曝　一票驚

網傳「智慧信箱放門口可收掛號」是假的　交通部：一定要人簽收

嘉明湖也下雪了！清晨短暫降雪步道結冰　超美銀白世界畫面曝

明天輻射冷卻「低溫再探9度」　周六又有冷氣團報到

台灣冬天「1原因」不舒服？一票共鳴：室內久坐比在室外走還冷

65歲以上無牙率高達25.8%　醫曝牙周健康與骨量是植牙關鍵

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方！全場挺：不要寵客人

盧秀燕送大禮！國中小營養午餐全免　雙寶媽憂：科技執法賺回來

桃園機場南跑道3月啟動夜間歲修　期間維持單跑道運作

陳昭姿回擊林國成：誰考試不及格？　我跟柯文哲訂的不是兩年條款

美媒分析鄭宗哲定位　40人名單邊緣、需等傷兵機會

黑熊「黑輪」雙腳走路、亞洲蹲根本工讀生　網笑：你這樣不像熊喔

假代辦國民年金是詐騙　台東成功分局籲民眾勿交付個資

池上夜市拾得皮包　關山警協助日本籍旅客順利尋回

網傳桃園龜山商場出現持刀客　警調監視器：他拿的是鐵尺

綠島、蘭嶼垃圾轉運量逾2300公噸　縣府籲落實源頭減量與分類

【辛柏毅該做的都做了】曝呼叫「高度一直下降」 空軍：無法證明他有跳傘

生活熱門新聞

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

即／陳其邁宣布公立國中小營養午餐免費

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

貓貓蟲咖波「聯名屌面人」造型太噁挨轟：終止合作

強大吉兆天象！　4生肖貴人來了

電子發票沒中丟回收錯了！丟錯最高罰6千元

即／盧秀燕宣布　公立國中小營養午餐全面免費

以為LINE被封鎖！一票人秒懂「交朋友真實心聲」

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

戀愛達人嗆30歲穿UNIQLO很廉價　被一票名人洗臉

更多熱門

相關新聞

他嘆公務員薪資快成「地板價」：窮得只剩穩定

他嘆公務員薪資快成「地板價」：窮得只剩穩定

隨著2026年元旦起，基本工資月薪調漲至2萬9500元，社群上也掀起一波對「公務人員薪資」的討論。有網友發文指出，隨著基本薪資年年上調，公務員原本的「薪資優勢」正被逐漸吃掉，尤其四等普考起薪約3萬多元，如今僅比基本工資高出幾千元，讓他不禁感嘆「公務員變成窮得很穩定」，也難怪國考報名人數年年下滑。

專家研判辛柏毅「倒著彈射」：直接墜海

專家研判辛柏毅「倒著彈射」：直接墜海

23歲男將5cm活水蛭塞尿道　下秒痛到衝醫院

23歲男將5cm活水蛭塞尿道　下秒痛到衝醫院

辛柏毅忙到近日才度蜜月　返台2天即失事

辛柏毅忙到近日才度蜜月　返台2天即失事

安捷航空自願加入搜救辛柏毅　誓言：一定帶你回家

安捷航空自願加入搜救辛柏毅　誓言：一定帶你回家

關鍵字：

光明燈楊登嵙周刊王

讀者迴響

熱門新聞

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

家寧最後外援斷了！

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

幕後／柯建銘2度下令「人工生殖法今要出委員會」　她不滿當場拒絕

修杰楷、胡瓜大咖全來了！　王子出軌粿粿「驚現」蕭敬騰岳父告別式

鷹王楊恩驚天交易　正式轉戰巫師

獨／辛柏毅家屬求助朱府千歲　小姨子崩潰蹲地痛哭

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業

即／陳其邁宣布公立國中小營養午餐免費

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

更多

最夯影音

更多
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面