2類人不能點「光明燈」！命理師警告：做錯衰整年

▲命理專家表示，點光明燈適用於任何年歲身分的一般民眾，不過有「二類人」不適合點光明燈。（ （示意圖／楊登嵙提供）

圖文／CTWANT

再一個多月就要迎接農曆春節，很多廟宇早在元旦前就提早開放報名點光明燈，為搶安太歲、點光求平安，民眾也已開始卡位抽號碼牌。命理專家楊登嵙表示，春節點「光明燈」一般選擇在農曆正月初九，不過其他特定時間也可請廟宇安排。點光明燈當事人最好親自到場，準備鮮花素果祭拜，廟堂人員會寫文疏，記上當事人的姓名、出生年月日、住址，誦經祈福。

楊登嵙指出，點光明燈適用於任何年歲身分之一般民眾，流年犯太歲者除了安太歲之外，也可再另點光明燈，以祈求身體健康，前途光明，平安吉祥。在年初開春點光明燈，有照耀一年前途、掃除障礙的意義。

楊登嵙強調，點光明燈的意義是為活人祈福，不過有二類人不適合點光明燈，一是不能為死去的父母，二是嬰靈。但可以用亡靈、嬰靈的名做善事幫助他們積功德。為過世的父母祈福，可以到廟堂請示神職人員，按照適當的祭典儀式，為亡父亡母祈求冥福。懷念嬰靈(無緣子女)是惜緣、深情的自然流露，如果心中有牽掛，也可以到廟堂請神職人員為嬰靈祈福，這樣生者心靈也會得到祥和、平安。

楊登嵙說，只要有心意，願意幫別人點燈，可以到廟裏向神職人員依點光明燈的手續辦理。光明燈有如航海中的燈塔，對人生指引光明方向，幫別人點光明燈也是做功德，這種無為的善事，給人的感受，效果更真實！

