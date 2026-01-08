迎接2026！新的一年捨棄傳統願景板　現在最紅的是「願景賓果卡」

▲2026年社群最夯的目標管理法是「願景賓果卡」，透過將新年計畫遊戲化，每達成一項任務就能親手劃掉一格。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

新的一年2026年才剛開始沒幾天，如果去年末還沒來得及構思未來12個月想要達成的新計畫與目標，仍是展望未來的好時機，為了讓目標更有條理，甚至讓夢想成真，除了一般常見、貼滿漂亮圖片的「願景板」（Vision Board）之外，現在社群媒體上正流行一種更有趣的新選擇：製作一張專屬的「願景賓果卡」。

外國網站《Bustle》分享這股「願景賓果卡」熱潮正席捲TikTok，成為傳統拼貼板之外最吸睛的替代方案。創作者@mattimensink就分享了與好友們舉辦手作之夜，大家聚在一起繪製賓果盤的過程；影片下方有網友留言直呼：「這點子太聰明了！」也有人立刻標記朋友，預約也要一起動手做。

概念非常簡單：準備一張厚紙卡，畫上像賓果遊戲一樣的格線，接著在每一格填入新的一年想實現的目標、計畫或心願（別忘了中間那一格是「贈送位」！）；內容可以包含新年新希望、想養成的生活習慣或旅遊計畫等。

Matti與朋友們在卡片上寫下的目標五花八門：參加馬拉松比賽、姊妹淘旅行、存更多錢、以優異成績畢業、多散步、清理手機相簿、SPA舒壓日、讀更多書，以及培養一個新愛好。這一年當中，每當你達成一項任務，就像玩賓果一樣把它劃掉；目標是在年底前完成所有格線，連成越多條線越好。

如果你已經對傳統的願景板感到乏味，以下是為什麼「願景賓果卡」更讓人動力十足的原因：

2026年願景賓果卡：為什麼它更有效？

心理諮商師兼Confidential Confessions Counseling Services創辦人Keisha Saunders Waldron指出，人們通常很熱衷於規劃目標，但常見的情況是，興沖沖地做完願景板後，沒過幾天就把它拋到腦後。

「問題不在於概念，而在於傳統願景板太過『被動』。」她在接受採訪時表示：「你盯著它看，獲得五分鐘的啟發，然後就回歸原本的生活，缺乏內建的監督機制或持續推動的動力。」

相比之下，賓果卡會讓你在一年中反覆查看，保持參與感。Saunders Waldron進一步解釋：「目標設定的研究顯示，當人們能看到進步的實體證據時，堅持下去的可能性會大幅提高。劃掉一格所帶來的即時多巴胺，會讓你感受到『我有在進步』，進而成為推動下一個行動的燃料。」

創作者@jenlourdes_也深有同感，她說：「往年我都會做願景板，但2026年我決定換個方式。做賓果卡真的很有趣，親手劃掉那一格的感覺超有成就感！」在達成目標後畫上一個大大的X，那種快感簡直像魔法一樣。

遊戲化你的目標，讓夢想更大膽

由於賓果卡具有互動性，趣味程度也隨之翻倍。TikTok創作者@erinljones95提到：「我把新年計畫變成賓果遊戲，既然是遊戲，我就一定要贏。我打算連成好幾條線！」透過遊戲化的過程，你能持續保有動力，而不會在一週內就忘記誓言。

這種形式甚至激發了Erin挑戰更大的夢想：「因為我知道我會連成線，所以我打算放一些『異想天開』的願望。不只是讀五本書或每天散步，直接把『去歐洲旅行』寫上去吧！」

另一個關鍵差異在於賓果卡的靈活性。比起「我必須達成所有人生大轉變」，賓果卡將心態轉化為「我能連成線嗎？」。這種心態翻轉讓過程變得像玩耍，減少了壓力。此外，賓果天生容許彈性，你不需要完成每一格也能「贏」，這能有效緩解完美主義者的焦慮。

如何製作你的願景賓果卡？

1、準備工具

準備好厚卡紙、貼紙、彩色筆、尺等文具，將紙張劃分成5x5的方格。為了增加樂趣，可以學創作者@the.orange.home準備零食，邀請好友一起來家裡聚會，手作願景板絕對是最棒的社群活動。

2、填滿25個格子

一張賓果卡共有25格空間。Saunders Waldron建議將大部分格子留給「輕鬆且能帶來活力」的小事，例如看一場演唱會或嘗試一家新餐廳；剩下的格子再留給更有意義的大目標，例如整理房間、出國旅遊或存下15萬元。重點在於每一格都應是這一年內「現實可達成」，且做完會讓你心情愉悅的事。

3、拆解大目標

臨床治療師Miranda Malone建議將大目標拆解成小單位。例如，若今年的大目標是「經營社群達到10萬追蹤」，可以拆成「達到5萬追蹤」、「參加5場Podcast訪談」或「開始動筆寫書」。這能讓你更重視過程，而不僅僅是最終結果。

4、分類思考

想要一份全方位的願景卡？可以從不同生活範疇來腦力激盪：

社交：朋友、約會、家人。

自我成長：技能、嗜好、習慣。

身體：運動、健康、休息。

職業：工作成就、學習。

樂趣：旅行、體驗、創意。

如果你卡住了，問問自己：「有什麼事我想做很久卻一直拖延？即使沒發生其他大事，做什麼會讓這一年過得很有品質？」

5、善用中間的「免費格」

賓果卡中間通常有一個自動過關的「贈送位」，許多人在這格寫上「慶祝生日」。Saunders Waldron建議也可以寫上一件你已經完成的小事，作為啟動儀式，提醒自己：這一切的重點是「享受樂趣」。

當你的願景賓果卡完成後，把它掛在顯眼的地方，隨著日子過去，親手劃掉達成的那一格，看看哪一個目標會最先達成，並期待年底時你能連成多少條線，Bingo！