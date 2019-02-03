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濃霧打亂馬祖機場6航班490人受影響　緊急協調加開2船班疏運

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▲▼馬祖機場濃霧關場。（圖／航港局提供）

▲馬祖機場濃霧關場，航港局今天晚上緊急協調業者加開航班。（圖／航港局提供）

記者許展溢／台北報導

馬祖南北竿機場受濃霧影響暫停起降，航港局今（3日）指出，民航局將啟動海運疏運機制，與連江縣政府緊急協調業者加開船班，晚上7點30分將由台馬輪加開夜航航班，從馬祖往基隆；晚上10點則由合富快輪從基隆開往馬祖。

航港局表示，因馬祖地區受濃霧影響暫停起降，取消台北-南竿4班、台中-南竿1班、台北-北竿1班，共計取消6班機，導致松山機滯留276名旅客、南竿往本島滯留177名旅客，北竿往本島滯留37名旅客。

▲▼馬祖機場濃霧關場。（圖／航港局提供）

▲航港局指出，已啟動海運疏運B計畫，今晚將加開海運船班。（圖／航港局提供）

航港局說明，為因應今天下午馬祖地區受天候因素取消餓航班，已啟動海運疏運B計畫，今晚將加開海運船班資訊如下：

1、晚上7點30分由台馬輪可載客500人，加開夜航航班，從馬祖往基隆，疏運東引往基隆旅客5人，南竿機場滯留旅客177人，北竿機場滯留旅客37人，預估疏運共218人，載客率約42.6%。

2、晚上10點基隆往馬祖，由合富快輪可載客442人，原訂位人數54人，松山往南、北竿滯留旅客合計約276人，預估疏運人數共330人，載客率約74.66%。

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關鍵字：南北竿機場,濃霧,海運疏運,交通部,航港局,民航局,基隆,馬祖,合富快輪

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