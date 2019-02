川普推特語錄／我們將在2020年大勝！　假新聞就是不想報導事實

▲ 美國總統川普。(圖/路透社)

委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolás Maduro)23日宣布與鄰國哥倫比亞斷交,軍方更朝邊境附近的示威者發射催淚瓦斯和橡膠子彈,造成至少2人身亡。《路透》報導,美國可能最快在下星期一對馬杜洛政府實施制裁。川普在推特上聲援委內瑞拉人民,也在造勢大會上播放委國臨時總統瓜伊多的影片,以表達支持。

▼ 「沒有一絲證據證明這位總統在憲法上(或其他任何方面)做錯了什麼。」- 格雷厄姆.萊傑(Graham Ledger)。 謝謝格雷厄姆,太實在了!

▼ 委內瑞拉人民站在歷史的門檻上,準備收復他們的國家 - 以及他們的未來....

The people of Venezuela stand at the threshold of history, ready to reclaim their country – and their future.... pic.twitter.com/ajxd1EN64c