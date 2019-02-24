僅有100公分！她天生缺手臂、膝蓋　找到健壯真愛要結婚了

▲奧斯汀即將與男友邁向人生新階段。（圖／翻攝自YouTube／Barcroft TV）



國際中心／綜合報導

美國德州休士頓30歲女子奧斯汀（Jlissa Austin）身高僅有約100公分，她天生沒有雙臂、膝蓋且只有7個腳趾頭。然而，本來以為自己活不過18歲，如今她卻已經30歲，還遇到真愛薛特（Johnathon Shorter），兩人正在籌備夏季婚禮，「我們現在都非常期待。」

《每日郵報》報導，儘管先天有著肢體障礙，奧斯汀卻克服重重挑戰，她還經營自己的紡織公司，平常的生活起居也難不倒她，她會利用腳趾來打字與刷牙。男友身高約167公分，身材健壯，與奧斯汀一起住在休士頓的公寓，兩人進入籌備婚禮的階段。

談及這段戀情，奧斯汀本來想都沒想過，她不知道自己會活過18歲，甚至經由朋友的介紹認識薛特，兩人13年前相遇，起初只是朋友，後來擦出火花，「我認為這不會發生在我身上，知道薛特在我身邊感覺真好。」

'My disability has never affected our love life' 由 Daily Mail 發佈於 2019年2月21日 星期四

奧斯汀坦承，她的人生其實頗幸運，有時她跟男友外出也不會有人惡意批評，「還有人會過來跟薛特握手，並說『我向你致敬，你做得很好』。」她身體的障礙，並未影響自己的愛情生活。

平時，薛特主要會協助奧斯汀用餐、上車等，也會幫忙拿放在高處的東西。他說，「她沒有手臂、沒有雙手，或是她很矮小，這些情況對我來說都不重要，從未影響我們的愛情。我只是把她當成普通人般喜歡，正常對待她。」

奧斯汀的母親則表示，一開始她發現孩子的身障，她很震驚，「我以為她會有雙長腿，因為她很大力踢（我肚子）。」從最初的不知所措，到後來的轉變心態，母女兩人如今都很快樂。

幸運的是，奧斯汀在學校也沒有遇過太多霸凌，大家幾乎都表現出友善，「我對他們來說可能像個娃娃，這是我生命中的美好時光。」她開創事業並成立網站，刷牙、使用手機、工作都靠自己，「在我的字典中，沒有『不』」這個詞…我想告訴大家保持堅強，做你自己，永不放棄。」