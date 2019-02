川普推特語錄／盼美國盡快推5G或6G技術！　我們不靠阻礙先進技術取勝

▲ 川普表示,美國應由競爭取得勝利,而不是阻礙目前更先進的技術。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

中美貿易第7輪談判21日、22日在華府登場,美國因為起訴華為財務長孟晚舟、抵制華為5G技術,被認為有意打壓中國科技發展。川普在推特上表示,希望盡快在美國推出5G甚至6G技術,美國應由競爭取得勝利,而不是阻礙目前更先進的技術。

此外,好萊塢演員賈西.史莫利特(Jussie Smollett)先前自稱遭到兩名川普支持者襲擊,如今卻被指控謊報案件而遭逮捕。川普在推特上譴責史莫利特以「種族主義和危險的評論」侮辱了許多人。

▼ 我們在此表揚非洲裔美國人對美國生活、歷史及文化各方面的非凡貢獻。 從這個國家的早期開始,非裔美國人的領導人、先驅者以及遠見者就已提升並啟發我們的國家...



We are here to honor the extraordinary contributions of African-Americans to every aspect of American Life, History and Culture. From the earliest days of this Nation, African-American Leaders, Pioneers, & Visionaries have uplifted & inspired our Country...https://t.co/VuFLkfd12j