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川普推特語錄／盼美國盡快推5G或6G技術！　我們不靠阻礙先進技術取勝

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▲▼ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普表示，美國應由競爭取得勝利，而不是阻礙目前更先進的技術。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

中美貿易第7輪談判21日、22日在華府登場，美國因為起訴華為財務長孟晚舟、抵制華為5G技術，被認為有意打壓中國科技發展。川普在推特上表示，希望盡快在美國推出5G甚至6G技術，美國應由競爭取得勝利，而不是阻礙目前更先進的技術。

此外，好萊塢演員賈西．史莫利特（Jussie Smollett）先前自稱遭到兩名川普支持者襲擊，如今卻被指控謊報案件而遭逮捕。川普在推特上譴責史莫利特以「種族主義和危險的評論」侮辱了許多人。

想看更多川普推特語錄，請點擊：
►►川普推特語錄／我們在新墨西哥州築了一道強大的圍牆！
►►川普推特語錄／獵巫行動可能是美國政治史上最大的醜聞！
►►川普推特語錄／馬杜洛政權，放了你的人民吧！

▼ 我們在此表揚非洲裔美國人對美國生活、歷史及文化各方面的非凡貢獻。 從這個國家的早期開始，非裔美國人的領導人、先驅者以及遠見者就已提升並啟發我們的國家...

▼ 參議員約翰．科寧（John Cornyn）為德州的人民做了出色的工作。 他在犯罪、邊界、第二修正案方面表現優異，並且熱愛我們的軍隊和退伍軍人。約翰擁有我完全的支持。讓美國再次偉大！

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▼@JussieSmollett - 那麼有關MAGA和你用種族主義和危險的評論侮辱的數千萬人呢！？ #MAGA（MAGA為Make America Great Again的縮寫，意指「讓美國再次偉大」。）

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▼ 圍牆正在建造當中！

▼ 我希望盡快在美國推出5G甚至6G技術。它比目前的標準更強大、快速、智能。美國企業必須更加努力，否則就會落後。我們沒有理由要在這顯然就是未來（會火紅）的事物上落後。我希望美國通過競爭取得勝利，而不是阻礙目前更先進的技術。我們必須永遠是我們所做的一切的領導者，尤其是有關非常令人興奮的科技領域！

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