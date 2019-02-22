川普推特語錄／盼美國盡快推5G或6G技術！　我們不靠阻礙先進技術取勝

▲ 川普表示，美國應由競爭取得勝利，而不是阻礙目前更先進的技術。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

中美貿易第7輪談判21日、22日在華府登場，美國因為起訴華為財務長孟晚舟、抵制華為5G技術，被認為有意打壓中國科技發展。川普在推特上表示，希望盡快在美國推出5G甚至6G技術，美國應由競爭取得勝利，而不是阻礙目前更先進的技術。

此外，好萊塢演員賈西．史莫利特（Jussie Smollett）先前自稱遭到兩名川普支持者襲擊，如今卻被指控謊報案件而遭逮捕。川普在推特上譴責史莫利特以「種族主義和危險的評論」侮辱了許多人。

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▼ 我們在此表揚非洲裔美國人對美國生活、歷史及文化各方面的非凡貢獻。 從這個國家的早期開始，非裔美國人的領導人、先驅者以及遠見者就已提升並啟發我們的國家...



We are here to honor the extraordinary contributions of African-Americans to every aspect of American Life, History and Culture. From the earliest days of this Nation, African-American Leaders, Pioneers, & Visionaries have uplifted & inspired our Country...https://t.co/VuFLkfd12j — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年2月22日

▼ 參議員約翰．科寧（John Cornyn）為德州的人民做了出色的工作。 他在犯罪、邊界、第二修正案方面表現優異，並且熱愛我們的軍隊和退伍軍人。約翰擁有我完全的支持。讓美國再次偉大！



▼@JussieSmollett - 那麼有關MAGA和你用種族主義和危險的評論侮辱的數千萬人呢！？ #MAGA（MAGA為Make America Great Again的縮寫，意指「讓美國再次偉大」。）



▼ 圍牆正在建造當中！



THE WALL IS UNDER CONSTRUCTION RIGHT NOW! https://t.co/exUJCiITsz — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年2月21日

▼ 我希望盡快在美國推出5G甚至6G技術。它比目前的標準更強大、快速、智能。美國企業必須更加努力，否則就會落後。我們沒有理由要在這顯然就是未來（會火紅）的事物上落後。我希望美國通過競爭取得勝利，而不是阻礙目前更先進的技術。我們必須永遠是我們所做的一切的領導者，尤其是有關非常令人興奮的科技領域！