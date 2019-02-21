川普推特語錄／加州高鐵計畫亂搞！　把浪費的數十億美元還來

▲美國總統川普。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

《華盛頓郵報》因為科文頓學生事件遭求償，川普總統今天抓住機會，砲轟主流媒體習慣於編造沒有事實根據的故事，宣揚對他的偏見。除了《華郵》之外，川普再度點名《紐約時報》也是「人民公敵」。另外，川普也重申加州高鐵浪費錢，要州政府把經費還給聯邦築牆。

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▼加州希望透過大幅縮短距離，來縮減他們已經失敗的高鐵計畫，所以它不會從洛杉磯通到舊金山了。跟說好的不一樣，而且破紀錄的經費超支。把浪費掉的數十億美元還給聯邦政府。

▼《紐約時報》報導是虛假不實的。他們是真正的人民之敵！

▼Trey Gowdy說，「如果說認為James Comey不是一個好的FBI局長，就等於成了俄羅斯人的代理人，那就列舉一下所有俄羅斯代理人吧，Chuck Schumer、Nancy Pelosi、寫備忘錄來擺脫Comey的Rod Rosenstein、檢察總長…」

▼「華盛頓郵報無視基本新聞準則，因為他們想推廣那顯而易見的，針對川普的偏見」。科文頓學生對華郵提告。放手去告吧尼克（指提告學生）。假新聞！

▼媒體界從未向現在這樣不誠實過。編造完全沒有事實根據的故事，寫手甚至不願意打個電話去求證一下。他們已經完全失控了，可悲的是，6年來我讓他們留在行業裡，他們最後還是爆了！

▼瘋子Bernie剛加入比賽（指Bernie Sanders宣布參選美國總統）。我希望他好運！

▼「Andrew McCabe絕對沒有任何證據支持他那荒謬無稽的說法」@LouDobbs