「單獨弄進房間」川普總會讓步！　美媒：金正恩機會來了

▲ 金正恩與川普去年6月在新加坡會晤。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普與北韓領導人金正恩將於27日、28日在越南河內舉行「川金二會」。《彭博》指出，川普經常在一對一會談時做出讓步，讓金正恩這方出現機會。小布希總統時代的北韓問題談判代表希爾（Christopher R. Hill）表示，「他們（北韓）的確想把川普單獨弄進房間，看看是否能得到什麼。如果新加坡（第一次川金會）說明了什麼，那就是川普凡事都想親自談判。」

第一次川金會時，川普接受了定義模糊的「朝鮮半島完全無核化」聲明。報導指出，二次會晤在即，川普的高級顧問們將盡力確保這次不會發生最後一刻的讓步。 但對於北韓來說，川普的習性提供了機會，平壤的談判者屆時可能無視美方幕僚，只專注於川普本人會提出什麼。

▼ 希爾指出，川普凡事都想親自談判。（圖／達志影像／美聯社）

川普有許多在一對一會談時讓步的前例，例如去年12月與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）通電話時，突然同意撤軍敘利亞。此舉讓川普自己的幕僚都相當驚訝，也促使前國防部長馬提斯（Jim Mattis）辭職。

此外，去年與俄國總統普丁（Vladimir Putin）的聯合記者會中，川普也突然表示不接受美國情報單位對「俄國干涉美國2016年大選」一事的評估，事後在輿論抨擊下才改口。

▼ 越南許多店家已開始販售川金會的相關商品。（圖／達志影像／美聯社）

