潘斯將會見瓜伊多！　路透：美國最快下周一制裁馬杜洛政府

▲ 美國副總統潘斯（Mike Pence）。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）23日宣布與鄰國哥倫比亞斷交，同時限哥國外交官在24小時之內離境。美國副總統潘斯（Mike Pence）計畫於25日在哥倫比亞與委國「臨時總統」瓜伊多（Juan Guaido）會晤，以表達支持。

馬杜洛政府23日阻擋從哥國邊境進入的國際援助物資，軍方更朝邊境附近的示威者發射催淚瓦斯和橡膠子彈，造成至少285人受傷、2人身亡。據《路透》報導，這起暴力衝突可能導致美國對馬杜洛政府實施制裁，最快在下星期一切斷他們的收入來源。

▼ 委內瑞拉抗議民眾向軍隊丟石塊表示不滿。（圖／達志影像／美聯社）



▼ 委內瑞拉反對派領袖瓜伊多。（圖／達志影像／美聯社）



報導指出，潘斯即將前往哥國首都波哥大（Bogotá）參加利馬集團（Lima Group）區域領袖高峰會，與這些也支持瓜伊多政權的區域領袖們會談。根據幕僚說法，潘斯預計在場邊會議中與瓜伊多談話。

瓜伊多22日突然現身在哥、委兩國邊境城鎮庫庫塔（Cucuta）舉行的「委內瑞拉拯救生命」音樂會，無視馬度洛頒布的旅遊禁令，台下群眾見到他時發出歡呼聲。馬杜洛先前派人將庫庫塔一座大橋封住，運油車和貨櫃直接橫躺在3條道路上。他說，「我們不是乞丐。」

▼ 委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／達志影像／美聯社）



▼ 馬杜洛政府阻擋外援進入委內瑞拉。（圖／達志影像／美聯社）

