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與浙江交流16年　南投副縣長：兩岸穩定和平對縣民最有利

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▲南投縣副縣長陳正昇認為，兩岸要穩定和平發展，對縣民才最有利。（圖／記者馬叔安攝）

▲南投縣副縣長陳正昇認為，兩岸要穩定和平發展，對縣民才最有利。（圖／記者黃麒文攝）

記者馬叔安、黃麒文／南投報導

今年南投燈會中，來自浙江的九獅圖與百葉龍等演出輪番亮相，展區中也有海寧的花燈，南投副縣長陳正昇表示，與浙江從2003年開始交流，已經營造出兩岸穩定和平發展的景象，而在交流的過程中，南投有日月潭的品牌和台灣頂尖的旅遊特色等優勢，「兩岸要穩定和平發展，對縣民才最有利。」

陳正昇在接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，今年在南投燈會演出的浙江百葉龍還有九獅圖，都是非常具有傳統文化精神，即將在集集通橋的泰順廊橋，也非常具有歷史意義，當初雙方以民間團體的方式開始進行交流，之後擴大到兩湖論壇和文化。

▲浙江九獅圖於2019年南投燈會期間，在魚池文武廟演出。（圖／記者馬叔安攝）

▲浙江九獅圖於2019年南投燈會期間，在魚池文武廟演出。（圖／記者馬叔安攝）

「兩岸人民其實都非常友善」陳正昇說，與浙江的交流的深化程度已經到社區、村里和每年固定的兩湖論壇，「當然我希望透過這種關係，慢慢來影響到其他省份」，只要是能把東西賣出去，把人帶進來，這是地方政府要努力的地方。」

▲浙江百葉龍於2019年南投燈會期間，在魚池文武廟演出。（圖／記者馬叔安攝）

▲浙江百葉龍於2019年南投燈會期間，在魚池文武廟演出。（圖／記者馬叔安攝）

陳正昇指出，在與浙江杭州交流的過程中，對方「深守承諾」，當初每年至少要有15萬人來旅遊，後來也達成了這個目標，不過過去兩年來，在交流方面，可以深深感受到人來的少，「過去受限於九二共識認同問題，我們相對受到一些影響」，「兩岸要穩定和平發展對縣民才最有利，因此積極朝這個方向去做。」

陳正昇表示，最近3月份林明溱縣長帶農業團和觀光旅遊團到北京洽談，未來整個合作或交流，以及產業販售到大陸的說明會，透過這些可以讓浙江杭州的經濟和產業更深化的交流。

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關鍵字：浙江,杭州,南投,陳正昇,南投燈會

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