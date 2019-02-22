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越晚越冷！冷氣團來襲北部下探13度　中南部日夜溫差近10度

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▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,溼冷。（圖／記者季相儒攝）

▲今天到周日都是受到大陸冷氣團影響。（圖／記者季相儒攝）

生活中心／台北報導

早出晚歸要記得多加件外套！今（22）日清晨鋒面通過，氣象局預報員王品翔表示，今天到周日都是受到大陸冷氣團影響，北部低溫僅有13度左右，感受上偏濕冷；花東氣溫約20至26度；中南部高溫仍有28度左右，但夜晚低溫僅剩17度至19度，日夜溫差大。

氣象局表示，周末2天都受大陸冷氣團影響，再加上華南雲雨區東移，3000公尺以上高山，如玉山、合歡山有降雪機率，冷氣團影響預計持續到下周一，但水氣仍多，溫度明顯回升則要等到下周二之後。

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▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲鋒面、大陸冷氣團接力影響，周末2天明顯濕冷。（圖／中央氣象局）

至於降雨部分，王品翔指出，今天上半天大陸冷氣團南下，北部水氣稍減少，華南雨區東移影響，西半部中部及東部山區會出現局部短暫雨，屬於陰天偶爾飄雨，中南部天氣則會回穩。

天氣風險公司總監彭啟明也在臉書分析，好天氣結束了，天氣從周四深夜開始驟變，今明兩天受到大陸冷氣團南下影響，氣溫直降，各地沿海有強陣風、強風浪，晚間北部低溫下探13度左右，持續有短暫陣雨，中南部也有15至17度低溫，會明顯感受到「冷」。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲冷氣團周五南下，白天起有感降溫。（圖／中央氣象局）

彭啟明表示，要直到週日冷氣團才會稍稍減弱，清晨仍冷，白天氣溫緩慢回升，華南雲雨帶向台灣方向移出，北部雨勢再轉明顯，全天仍感受「濕冷」；中部也有短暫陣雨機會，南部則為多雲到晴的天氣。

彭啟明提醒，民眾要到屏東看燈會的話，天氣多雲為主，降雨機率不高，晚間氣溫大約18至20度，長袖加薄外套即可，但台北燈會就是濕冷，要記得防冷、雨具要備齊。

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關鍵字：天氣,氣象局,氣象雲,鋒面,大陸冷氣團,彭啟明

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