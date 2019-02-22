杭州房東全崩潰！　21坪美房月租1.8萬「PO網30天沒人問」

▲租屋示意圖。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

不只台灣的房租漲了無人問，連大陸杭州也是如此境況。趙小姐擁有一間橋西的21坪套房，考量到過完農曆年後，房價會上漲約10％，因此刊登4000元人民幣（約新台幣1.8萬元）的價格尋找租客，沒想到消息在網站上放了一個月，連問的人都沒有，後來降價到3500元（人民幣，下同），竟遇到房客狠殺500元。但這樣「凍漲」的情況，不僅趙小姐遇到，連其他房東也是如此，紛紛感慨，「今年想漲租，看來是不可能了」。

根據《錢江晚報》報導，「過完年漲房租」在過去是很普遍的現象，大陸春節後的租金相比年前，會上漲5%至15%，但2019年租金不僅「凍漲」，按去年的價格出租，也乏人問津。

▲浙江杭州大運河畔。（圖／CFP）

趙小姐擁有一間橋西的21坪套房（70平方公尺），一層兩戶的格局與周遭出租案件差不多，鄰居2017年的租金為一個月3500元，到了2018年漲到3800元。考量到月租能「持續上漲」的趨勢，趙小姐PO網，以月租4000元的價格尋找租客，沒想到在租屋網「我愛我家」掛了一個月，也沒半個人詢問，直到月租下調到兩年前的價格3500元才有人上門。但客戶卻以樓市行情不好為由，希望租金能降到3000元一個月。

另外一位李先生則是在艮山府有兩套住宅，一間自住，另一間在2018年租以5000元一個月的價格出租，直到2018年11租客退房後，先上調房租到5500元，卻無人詢問，價格降回5000元後，才有人上門並順利出租。李先生說，「今年想漲租看來是不可能了」。

▲杭州拱宸橋。（圖／CFP）

根據杭州「我愛我家」房產研究院統計，2017年杭州每月平均租金價格持續上漲，1月時每月的平均月租為47.74元1平方公尺，12月就漲到59.57元，漲幅近25%。2018年，杭州每月每平方公尺租金價格，在7月達到66.21元的最高點，不過也從此開始走下坡，12月就回落至每平方公尺63元，並有持續下滑趨勢。

金沙湖地鐵口的21世紀不動產蘇姓房仲表示，春節過後有租房需求的人變少了，「有的人回老家還沒回來，但有的客戶不打算再回杭州」，且自2月16日開工以來，連一組有租房需求的電話都沒接到，「房東還是要有心理準備，今年的租金很難漲」。

▲大陸房仲指出，過完年居然連一通租客找房子的電話都沒有。（圖／CFP）

有關杭州租金「年後凍漲」的現象，我愛我家品牌總監周包軍指出，「這在往年是非常罕見的，但今年很有可能發生」，房租從去年下半年開始回落，回落後的市場水平是2017年下半年的價格，等於2018年的漲幅都被抹平。

周包軍分析，凍漲的原因很多，「其中最主要的是市場供需關係的調整」，2017年全年加上2018年上半年是城中村的拆遷大年，隨著拆遷力度的減弱，安置房的交付，租屋需求減弱，長租公寓、公租房、廉租房、人才房等多種租房出現，意味著供應量增加。

▲浙江杭州大運河畔。（圖／CFP）

「由於供需關係改變，所以房租從去年第四季度開始就明顯回落」，周包軍說，「不少房東覺得租金難以上漲，很大程度上是因為很多租客簽約都是到年底，他們還沒有經歷過價格回調，但其實市場早在幾個月前就已回落」。

談到未來租金趨勢，周包軍指出，2019年房租不會在春節後集中上漲，「租金每年上漲4%到8%是在正常範圍，但今年可能達不到這個比例」，但「這對要在杭州租房的人而言，絕對是好事」。