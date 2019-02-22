走另類路線打造IP行銷　「猛男的炒飯」獲千萬融資

▲猛男的炒飯打造品牌IP，打造七個不同的猛男形象，配以特定的故事和文案。（圖／翻攝猛男的炒飯）

記者魏有德／綜合報導

炒飯在餐飲業中有低成本、低門檻、民眾接受度高的優勢，因此，大陸炒飯品牌千奇百怪、琳瑯滿目，卻沒出現讓大眾印象深刻的品牌。近日，大陸連鎖餐飲「猛男的炒飯」宣佈完成近千萬元人民幣（約5千萬新台幣）A輪融資，成為大陸第一家以「單一炒飯」獲得融資的案例，料將成為炒飯品牌的獨角獸。

▲大陸連鎖餐飲「猛男的炒飯」宣佈完成近千萬元人民幣（約5千萬新台幣）A輪融資。（圖／翻攝猛男的炒飯）

《杭州日報》報導，「猛男的炒飯」由32歲的福建小夥創立，2015年在杭州萬象城開出首家門店，至今已在杭州主城區開出了15家直營店，國內共計開了200多家門店，據官網資料顯示，該品牌單店月銷達20000筆，2018年盈收突破3億元人民幣（約13億新台幣）。

炒飯人人可做，開店容易但建立品牌的困難度極高，創始人劉飛表示，猛男的炒飯勝在嚴格把控食物原材料，堅持多樣化搭配，同時注重消費體驗，將「品牌化運營」擺在首位。

為了吸引顧客眼球，「猛男的炒飯」在打造自身IP上下了不少工夫，除定期更換餐墊、包裝袋主題外，甚至把七款新品炒飯根據不同的口味，打造了七個不同的猛男形象，並配以特定的故事和文案，在消費端不斷強化「猛男」品牌IP。

▲猛男的炒飯推出24節氣專屬海報，深化IP形象。（圖／翻攝猛男的炒飯）

此外，以二三線城市做為主力據點，也是「猛男的炒飯」經營的重要戰略。據了解，相較於大城市，80%的消費者是15-35歲的年輕人，因此門市多設在年輕人活躍區域，單店面積不大，定價則設定在20-25元人民幣（約100元新台幣上下）間。

大陸AI技術發展下，以機器人炒飯的案例逐漸增加。對此，劉飛認為，猛男的炒飯堅持人工炒制，反而突出了自身的差異化。藉著高達千萬的融資，「猛男的炒飯」將在江浙滬地區開設更多直營店，目標成為炒飯連鎖領域第一品牌。

