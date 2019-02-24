華裔男舅舅家丟煙火再拔開山刀狂砍3人　他怒PO血淋淋斷指照

▲ 檳州西南縣警區主任警監安峇拉甘近日在記者會上針對林一航發布通緝。（圖／翻攝自臉書／Ipd Barat Daya）

國際中心／綜合報導

馬來西亞日前發生一起砍人案，浮羅山背瓜拉雙溪檳榔一名華裔男子疑似對舅舅不滿，一氣之下竟將煙火丟在對方家中，隨後又以開山刀攻擊，造成3人受傷後逃跑，已經被檳州西南縣警方通緝。受害者也在相關新聞下方PO出受傷部位血淋淋的照片並留言，「還我公道！」

本月8日凌晨，37歲男嫌林一航（Lim Yi Hang，音譯）不滿舅舅與母親發生口角，將煙火丟到舅舅家中，意圖挑釁。待舅舅從家中走出，他便提起事先準備好的巴冷刀（原為馬來西亞山民農用或防禦野獸侵襲用的開山刀）將他砍傷。連上前勸架的18歲舅舅繼子及50歲友人也受到波及，分別被砍斷左手骨頭和手指手筋。

《光華日報》援引受害者友人說法報導，嫌犯舅舅送院接受治療後，目前已經出院，在家中療養；他也透露，嫌犯平時有吸食冰毒的習慣，因此不排除他是在吸毒後失控犯案。此案另一名受害者也在《光華日報》臉書的貼文下方上傳充滿血跡的傷口照片，憤怒留言道，「還我公道！！！還有王法嗎！！！」

▼ 受害者PO出血肉模糊的照片。（圖／翻攝自臉書／光华日报 Kwong Wah Yit Poh）